У коментарі Fox News експерти оцінили, як удари по НПЗ Росії вплинуть на перебіг війни.

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Які наслідки для Росії мають українські удари по НПЗ?

У Росії стрімко ростуть ціни на пальне, а його самого бракує. Звичайні росіяни вперше реально відчувають вплив війни на своє повсякденне життя.

Ця ситуація може вплинути на вибори у Держдуму, заплановані на осінь. За словами російського опозиційного політика Максима Каца, ці вибори важливі для Путіна. Завдяки ним Кремль демонструє регіональним елітам, бізнесу та чиновникам нібито широку підтримку влади.

Якщо у вересні всі побачать, що підтримка Путіна становить 10 – 20%, виникнуть питання, чому саме він має призначати губернаторів і контролювати систему. Це саме те, чого він хоче уникнути,

– пояснює Кац.

На його думку, паливна криза підриває головну ідею Путіна – створити враження, що війна не впливає на життя більшості росіян.

Путін намагався переконати всіх, що Москва житиме звичним життям і ніхто не помітить війни. Це мала бути його війна, а не війна простих росіян. Але коли війна приходить додому – усе змінюється,

– каже опозиціонер.

Водночас він вважає, що Кремль і надалі забезпечуватиме паливом армію, навіть якщо цивільне населення відчуватиме дедалі більший дефіцит.

"Для танків пальне знайдуть. Питання не в цьому. Питання в тому, чи зможе Путін зберегти контроль над Росією", – зазначає опозиціонер.

Максим Кац застеріг, що неможливо передбачити, коли саме може похитнутися влада Путіна. За його словами, авторитарні режими часто здаються стабільними до самого моменту стрімкого краху.

Колишній головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США у відставці Філіп Брідлав також вважає, що українські удари вже впливають на здатність Кремля вести війну.

Росія фізично не здатна захистити всі свої НПЗ та енергетичні об'єкти на такій величезній території. І це головна проблема Москви. Кожен засіб ППО, який вони перекидають для захисту інфраструктури, не може працювати на фронті,

– пояснює генерал.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначає, що удари створюють дедалі більший тиск на російську владу, хоча поки що не змусили Володимира Путіна змінити свою позицію.

Більшість представників російського керівництва розуміють, що це дуже серйозна проблема. Але сам Путін цього не усвідомлює. Розрив між ним та іншими представниками російської еліти стрімко зростає. Навіть люди, яким він довіряв багато років, розуміють, що нинішній курс не веде до успіху. Проте це не означає, що Путін також дійде такого висновку,

– каже дипломат.

Європейські "палки в колеса" української стратегії

Росія й надалі отримує мільярдні прибутки від експорту енергоресурсів, до яких українські безпілотники не можуть дістатися.

За даними німецької екологічної та правозахисної організації Urgewald, з січня по травень 2026 року 114 із 118 партій скрапленого природного газу були відправлені до країн Європейського Союзу. Загальний обсяг поставок сягнув 8,37 мільйона тонн, а їхня орієнтовна вартість – 5,7 мільярда доларів.

Якщо тенденція збережеться, то лише за першу половину 2026 року країни ЄС можуть заплатити Росії майже 7 мільярдів доларів за газ. Ці гроші підтримують російську воєнну економіку та допомагають Москві продовжувати агресію проти України.

Отже, наразі українські удари ще не змусили Росію припинити бойові дії чи сісти за стіл переговорів. Проте вони вже підірвали спроби Кремля переконати населення, що війна не впливає на їхнє повсякденне життя.

На думку аналітиків, головне питання вже не в тому, чи здатна Україна завдавати ударів по економічному двигуну Росії, а в тому, скільки ще часу російська економіка та політична система Путіна зможуть витримувати такий постійний тиск.