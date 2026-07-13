Об этом пишет Politico.

Как Украина стремится нанести России наибольший ущерб?

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкны, Украина смогла существенно ослабить Россию благодаря развитию собственных дальнобойных беспилотников. Они позволяют поражать цели глубоко в тылу противника, нарушать логистику и наносить удары по российской экономике.

В Киеве считают, что нынешний период является критически важным. Украина стремится максимально усилить давление на Кремль до того, как Россия адаптируется к украинским технологиям и начнет эффективнее применять аналогичные беспилотники.

Одним из главных направлений кампании стали удары по российской топливной инфраструктуре. Только за последнюю неделю украинские беспилотники провели атаки на Омский нефтеперерабатывающий завод и предприятия в Татарстане, Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, был поражен танкер при входе в канал между Азовским и Черным морями.

По данным издания, эти удары уже привели к дефициту топлива в большинстве регионов России. Особенно сложной стала ситуация в оккупированном Крыму, где оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничили продажу топлива. Это также негативно повлияло на туристический сезон на полуострове.

Европейские партнеры призывают не упускать нынешнее преимущество Украины. По словам одного из дипломатов ЕС, сейчас настал момент предоставить Киеву все необходимое вооружение, ведь любое промедление лишь сыграет на руку России.

В то же время украинские власти подчеркивают, что для поддержания темпов развития военных технологий требуется дополнительное финансирование. Министр обороны Михаил Федоров заявил, что новый цикл военных инноваций может обеспечить Украине еще как минимум шесть месяцев преимущества, если партнеры оперативно предоставят необходимые ресурсы.

Особое внимание в Киеве уделяют подготовке к зиме. Украинские власти ожидают, что Россия вновь будет пытаться массированными ударами разрушить энергетическую инфраструктуру и систему теплоснабжения, как это происходило в предыдущие годы. Именно поэтому нынешняя кампания ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, логистике и военным объектам призвана максимально ослабить возможности Кремля к началу отопительного сезона, чтобы снизить интенсивность будущих атак на украинскую энергосистему.

Несмотря на успехи в войне беспилотников, Украина по-прежнему нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны для защиты от российских баллистических ракет. Президент Владимир Зеленский неоднократно призывал союзников ускорить поставки ракет для систем Patriot и другого современного вооружения.

Напомним, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам уже привели к дефициту топлива и росту цен в России, вынуждая Кремль ограничивать экспорт дизельного топлива и искать топливо за рубежом. Эксперты Fox News считают, что это усиливает экономическое и политическое давление на Владимира Путина, а также вынуждает Россию перебрасывать системы ПВО для защиты НПЗ вместо фронта. В то же время аналитики отмечают, что значительные доходы от экспорта российского газа в ЕС пока позволяют Москве поддерживать свою военную экономику.