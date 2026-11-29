У Німеччині затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі наземної станції супутникового зв'язку Starlink у Польщі на замовлення російських спецслужб. За даними німецької контррозвідки, чоловіки належать до оточення турецького кримінального угруповання "Далтони".

Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Як затримали підозрюваних у диверсії?

Після підпалу станції Starlink у польському селі Воля-Кробовська 23 вересня 2026 року Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини встановило місцеперебування двох підозрюваних громадян Туреччини на німецькій території.

Подальші дії спецслужби та поліція координували через "Спільний центр протидії гібридним загрозам", створений у червні 2026 року. У жовтні спецпризначенці затримали обох чоловіків.

У конфіденційному звіті німецького відомства ці інциденти визначили як доведені диверсії, здійснені на замовлення російських спецслужб. За даними BILD, виконавці діяли за грошову винагороду, а керував ними куратор із Росії.

Ким виявилися затримані?

За інформацією німецьких спецслужб, затримані належать до оточення турецького угруповання "Далтони". Воно пов'язане з організованою злочинністю та відоме в Європі, зокрема в Берліні, наркоторгівлею, рекетом і замовними вбивствами.

Таким чином, за версією слідства, російські спецслужби залучили до диверсій людей із кримінального середовища, використовуючи грошову винагороду.

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що країна щодня стикається з гібридними загрозами.

Шпигунство, диверсії, кібератаки. Тіньовий фронт проходить просто через Європу, через Німеччину. Мета нападників — пошкодити інфраструктуру, розколоти суспільство та зруйнувати довіру до держави,

– сказав він.

За даними МВС Німеччини, лише у сфері шпигунства цього року зареєстрували 285 злочинів. Крім того, зафіксували 216 випадків диверсій на транспортній інфраструктурі та об'єктах енергопостачання.

Де ще в Європі намагалися підпалити об'єкти Starlink?

Інцидент у Польщі – не єдиний випадок атак на інфраструктуру супутникового зв'язку. 14 жовтня в Болгарії повідомили про можливий підпал 11 із 17 антен для зв'язку із супутниковою системою поблизу Софії. А 18 жовтня прем'єр-міністр Литви заявив про невдалу спробу підпалу компанії, яка зберігає обладнання Starlink.

Польща, Німеччина, Литва та Болгарія домовилися координувати розслідування цих інцидентів, щоб з'ясувати, чи були вони частиною спільної диверсійної кампанії.