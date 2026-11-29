Об этом сообщает немецкое издание BILD.

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Как задержали подозреваемых в диверсии?

После поджога станции Starlink в польском селе Воля-Кробовска 23 сентября 2026 года Федеральное ведомство по защите конституции Германии установило местонахождение двух подозреваемых граждан Турции на территории Германии.

Дальнейшие действия спецслужб и полиции координировались через "Совместный центр противодействия гибридным угрозам", созданный в июне 2026 года. В октябре спецназовцы задержали обоих мужчин.

В конфиденциальном отчете немецкого ведомства эти инциденты были определены как диверсии, совершенные по заказу российских спецслужб. По данным BILD, исполнители действовали за денежное вознаграждение, а руководил ими куратор из России.

Кем оказались задержанные?

По информации немецких спецслужб, задержанные относятся к окружению турецкой группировки "Далтоны". Оно связано с организованной преступностью и известно в Европе, в частности в Берлине, наркоторговлей, рэкетом и заказными убийствами.

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Таким образом, по версии следствия, российские спецслужбы привлекли к диверсиям людей из криминальной среды, используя денежное вознаграждение.

Федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что страна ежедневно сталкивается с гибридными угрозами.

Шпионаж, диверсии, кибератаки. Теневой фронт проходит прямо через Европу, через Германию. Цель нападающих – повредить инфраструктуру, расколоть общество и подорвать доверие к государству– сказал он.

По данным МВД Германии, только в сфере шпионажа в этом году было зарегистрировано 285 преступлений. Кроме того, зафиксировано 216 случаев диверсий на транспортной инфраструктуре и объектах энергоснабжения.

Что еще в Европе пытались поджечь объекты Starlink?

Инцидент в Польше – не единственный случай атак на инфраструктуру спутниковой связи. 14 октября в Болгарии сообщили о возможном поджоге 11 из 17 антенн для связи со спутниковой системой вблизи Софии. А 18 октября премьер-министр Литвы заявил о неудавшейся попытке поджога компании, хранящей оборудование Starlink.

Польша, Германия, Литва и Болгария договорились координировать расследование этих инцидентов, чтобы выяснить, были ли эти инциденты частью общей диверсионной кампании.