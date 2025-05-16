У Британії 21-річному українцю висунули обвинувачення у підозрі про підпал будинку Стармера

Британські правоохоронні органи висунули обвинувачення 21-річному українцю за підозрою у підпалі 2 будинків прем'єр-міністра Кіра Стармера, а також автівки. Самого чоловіка затримали ще 13 травня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC та Sky News.

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Що відомо про 21-річного українця, якого підозрюють у підпалі

У лондонській поліції повідомили, що 21-річному Роману Лавриновичу було висунуто звинувачення за трьома підпалами "з наміром завдати шкоди людям".

Чоловіка заарештували в Сіденхемі, на південному сході Лондона, рано вранці у вівторок. 16 травня він має з'явитися до Вестмінстерського магістратського суду. Наразі Лавринтович лишається під вартою.

Звинувачення стосуються трьох інцидентів – пожежі автомобіля в Кентіш-Тауні, на півночі Лондона, пожежі в приватному будинку прем'єр-міністра на тій самій вулиці та пожежі за адресою, за якою він раніше проживав на північному заході Лондона.

Розслідування проводило Контртерористичне командування поліції Лондона через зв'язки інцидентів із відомою особистістю.

Перший зафіксований інцидент стався близько 03:00 у четвер, 8 травня: пожежників викликали на невелике загоряння автомобіля на тій самій вулиці, де розташований будинок прем'єр-міністра в Кентіш-Тауні.

Другий випадок трапився вже після 03:00 у неділю, 11 травня – екстрені служби прибули на місце невеликої пожежі біля вхідних дверей будинку в сусідньому Іслінгтоні, який також має зв’язок із главою уряду.

Третій інцидент знову зафіксували в Кентіш-Тауні: у понеділок, 12 травня, о 01:11 повідомили про «невелику пожежу», яку вдалося ліквідувати приблизно за 20 хвилин.

Унаслідок підпалів ніхто не постраждав, але було пошкоджено вхідні двері одного з будинків. Відомо, що одній людині допомогли вибратися в безпечне місце з одного з підпалених будинків пожежники в дихальних апаратах.

Варто зазначити, що у будинку, щодо якого було здійснено підпал, Кір Стармер наразі не проживає. Після обрання на посаду прем'єр-міністра він разом із дружиною переїхав на Даунінг-стріт. Як стало відомо BBC, нерухомість здавалася в оренду невістці прем'єр-міністра.