Підпал будинку Стармера: українця визнали винним

22-річного українця Романа Лавриновича суд визнав винним у скоєнні підпалу майна, пов'язаного з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Ідеться про 2 будинки британського очільника уряду.

Про це пише Sky News.

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Що відомо про суд над українцем, якого звинувачують у підпалі будинку Стармера?

Лондонський суд Олд-Бейлі визнав Романа Лавриновича винним за двома пунктами обвинувачення у підпалі через необережність щодо можливого ризику для життя. Його також разом із 27-річним громадянином Румунії Станіславом Карпюком визнали винними у змові з метою пошкодження майна, пов'язаного з прем'єр-міністром Великої Британії.

Справу розглядали після серії інцидентів у травні 2025 року на півночі Лондона. Тоді було підпалено автомобіль Toyota RAV4, який раніше належав прем'єр-міністру, а за кілька днів – два будинки, зокрема житло на півночі міста, де мешкала невістка глави уряду.

Під час судового процесу стало відомо, що обвинувачені діяли за вказівками російськомовного контакту в телеграмі під псевдонімом "El Money". Суддя Гарнем залишив підсудних під вартою до оголошення вироку, яке заплановане на п'ятницю, 19 червня.

Водночас 35-річного українця Петра Починка суд виправдав за звинуваченням у змові з метою пошкодження майна, пов'язаного з прем'єр-міністром.

Нагадаємо, пожежа в одному з будинків Кіра Стармера сталася 12 травня 2025 року. Поліція підтвердила пошкодження дверей, постраждалих немає.

Підозрюваного затримали наступного дня. Водночас перший зафіксований інцидент стався 8 травня: пожежників викликали на невелике загоряння автомобіля на тій самій вулиці, де розташований будинок прем'єр-міністра в Кентіш-Тауні.