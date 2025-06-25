У підсумковій заяві після саміту НАТО не згадали про майбутнє членство України в Альянсі

Після саміту НАТО лідери країн-членів погодили спільну підсумкову заяву. У документі, на відміну від тогорічного, не згадали про майбутнє членство України в Альянсі

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Про майбутнє України в НАТО не згадали у підсумковій заяві

У декларації саміту НАТО в Гаазі 25 червня позиція щодо України суттєво відрізняється від тогорічної. У 2024 році на Вашингтонському саміті зазначали, що майбутнє України в Альянсі.

Цьогоріч про членство України в НАТО не згадали в документі. До того ж у 2024 році в заяві покладали всю провину за війну на Росію. Нині такого також не писали.

Найімовірніше, це пов'язано з опором президента США Дональдом Трампом, який міг не підписати спільну декларацію, якби побачив там щось, що "зменшить простір для переговорів із Росією".

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав членство України в НАТО незворотнім. Посадовець заявив, що Альянс будемо продовжувати підтримувати Україну, включно з 35 мільярдами євро, які були обіцяні на 2025 рік.

За словами Рютте, НАТО також продовжуватиме допомагати Україні, щоб забезпечити сталий мир у майбутньому.