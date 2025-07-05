Ухвалив одноосібно: чи законне рішення Гегсета про призупинення допомоги Україні
- Міністр оборони США Піт Гегсет одноосібно призупинив постачання зброї Україні, що не виходить за рамки його можливостей.
Конгрес може виступити проти рішення Гегсета, але для цього йому потрібно проголосувати за таку заяву; очікується реакція після повернення з канікул.
Міністр оборони США Піт Гегсет одноосібно прийняв рішення щодо зупинки постачання зброї Україні. Оскільки постачання військової допомоги до нашої країни ще не відбулось, він міг змінити пріоритет напрямку.
В США міністр оборони має право це зробити. Про це 24 Каналу розповіла політолог-американістка Олександра Філіппенко, зауваживши, що все ж рішення дещо порушує – важливу угоду.
Дивіться також "Путін продовжить Вас зневажати": улюблена газета Трампа написала йому відвертого "листа"
Що порушує рішення Гегсета про призупинення допомоги Україні
За словами політолога-американістки, якщо Конгрес є проти такого рішення, він має проголосувати та заявити, що це виходить за будь-які рамки дозволеного. Загалом це порушення того, що передбачено минулим Конгресом. Тому, за ідеєю, таке не повинно було б відбуватись
Однак, за американським законодавством, міністр оборони має право на перегляд зброї, яку країна передає іншим державам. А оскільки постачання в Україну ще не почалось, їхні пріоритети він може змінити. Тобто це не порушення американського законодавства, але порушення угоди між США та Україною,
– пояснила вона.
Філіппенко зазначила, що Гегсет вчергове від лиця адміністрації Дональда Трампа "вколов" Джо Байдена, щоб показати, як за час його президентства "все було погано", і як неправильно його адміністрація вела справи з бюджетом та Пентагоном.
Цікаво! Військовий експерт Тарас Жовтенко висловив думку про те, що цю військову допомогу Пентагон планує спрямувати в Ізраїль, де американські сили вже вичерпались. Оскільки саме там Трамп хоче "перемоги", Гегсет мусив зробити цей крок.
Вона додала, що тепер варто чекати, коли Конгрес вернеться з канікул і відреагує на таке рішення.