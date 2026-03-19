"Безпрецедентний удар": Трамп пригрозив знищити сховище у Парсі, якщо Іран знову атакує Катар

Дональд Трамп заявив, що США не були поінформовані про атаку Ізраїлю на іранське газове родовище "Південний Парс". Водночас він попередив про можливу нищівну відповідь у разі подальших атак Ірану на об'єкти Катару.

США не будуть вагатися, якщо Іран продовжить атакувати. Про це американський президент написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп зробив гучне попередження для Ірану. Він заявив, що Вашингтон не був поінформований про атаку Ізраїлю на іранське газове родовище "Південний Парс". За його словами, удар був завданий у відповідь на події на Близькому Сході, однак зачепив лише відносно невелику частину об'єкта.

Нагадаємо! ЗМІ писали про те, що 18 березня Іран звинуватив США та Іран у тому, що вони нібито завдали удару по об'єктах газового родовища "Південний Парс".

Трамп також наголосив, що Катар не мав жодного стосунку до цієї атаки та не був про неї обізнаний. Водночас він зазначив, що Іран, не знаючи цього, завдав удару по частині інфраструктури катарського СПГ-комплексу, що він назвав необґрунтованою дією.

Американський лідер наголосив, що Ізраїль більше не здійснюватиме атак по родовищу "Південний Парс", якщо Іран не продовжить ескалацію, зокрема не атакуватиме Катар. У протилежному випадку, попередив Трамп, США можуть завдати масштабного удару по всьому газовому родовищу, застосувавши безпрецедентну силу.

Проте, він підкреслив, що не прагне дозволяти подібний рівень атак через їхні довгострокові наслідки. Але Трамп додав, що у разі повторних атак на катарські СПГ-об'єкти не вагатиметься ухвалити жорстке рішення.

Довідково! Родовище "Південний Парс" входить до складу найбільшого у світі покладу природного газу, що розташований у Перській затоці між Іраном і Катаром. У березні 2024 року ЗМІ повідомляли, що на родовище припадає близько 70% усього видобутку газу в Ірані.

