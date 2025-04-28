Росія також може надавати військову допомогу Північній Кореї: Пєсков розповів про договір з КНДР

Північнокорейські солдати беруть участь у війні на боці Росії в межах домовленостей двох країн. У Кремлі зазначають, що залучення військ КНДР до боїв у Курській області показало свою ефективність.

Про це 24 Канал пише з посиланням на слова речника Владіміра Путіна Дмітрія Пєскова, якого цитують росЗМІ. Пхеньян уже офіційно визнав, що військові КНДР воюють на стороні Росії в Курській області.

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Росія співпрацює з КНДР задля війни

Відповідний договір між Північною Кореєю та Росією передбачає, що Москва також буде надавати військову допомогу КНДР в разі потреби. Так країни зможуть брати участь у війнах свого союзника.

Безумовно, у нас діє договір. І за цим договором сторони зобов'язалися за необхідності надавати допомогу один одному. І участь корейських солдатів у операції зі звільнення Курської області показало, наскільки ефективно діє цей договір,

– зазначив Пєсков.

Журналісти запитали речника Кремля про зарплату військовим КНДР за участь у боях в Курській області. Дмітрій Пєсков заявив, що він не володіє такою інформацією, адже за це відповідає міноборони.

Також прессекретар Путіна додав, що зустрічей чи телефонних розмов із Кім Чен Ином російський диктатор найближчим часом не планує.

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