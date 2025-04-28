Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на слова представителя Владимира Путина Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ. Пхеньян уже официально признал, что военные КНДР воюют на стороне России в Курской области.

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Россия сотрудничает с КНДР ради войны

Соответствующий договор между Северной Кореей и Россией предусматривает, что Москва также будет оказывать военную помощь КНДР в случае необходимости. Так страны смогут участвовать в войнах своего союзника.

Безусловно, у нас действует договор. И по этому договору стороны обязались при необходимости оказывать помощь друг другу. И участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно действует этот договор,

– отметил Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля о зарплате военным КНДР за участие в боях в Курской области. Дмитрий Песков заявил, что он не владеет такой информацией, ведь за это отвечает минобороны.

Также пресс-секретарь Путина добавил, что встреч или телефонных разговоров с Ким Чен Ыном российский диктатор в ближайшее время не планирует.

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