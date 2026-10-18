"Це точно буде газ": у США пропонували відновити потік російського палива до Європи, – NYT

Спецпосланці Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф запропонували відновити транзит газу з Росії до Європи. За задумом Вашингтона, це має стати економічним стимулом для Москви заради завершення війни в Україні.

Про це повідомляє видання New York Times.

Що відомо про пропозицію США щодо російського газу?

Представники американської адміністрації порушували це питання під час вересневих зустрічей у Києві з Володимиром Зеленським, а також на перемовинах із посадовцями Європейського Союзу.

Білий дім розраховує на прибутки України від відновлення транзиту й прагнення європейських споживачів знизити вартість енергоносіїв.

Європейські чиновники зустріли таку ініціативу з великою пересторогою, оскільки вона перекреслює багаторічні зусилля блоку щодо енергетичної незалежності від Москви.

Замість посилення тиску на Кремль або нарощування підтримки оборони України, нова стратегія Вашингтона дедалі більше спирається на економічні стимули для російської сторони.

У Білому домі заявили, що війна призвела до значного зростання цін на енергоносії в усій Європі та створила відчутні труднощі для обох країн.

Сполучені Штати тісно співпрацюють з Україною та нашими європейськими партнерами над комплексним мирним планом, що містить економічні стимули для Росії та України як частину остаточного врегулювання,

– пояснює адміністрація США.

Економічні переговори та пом'якшення санкцій

Дональд Трамп уже звільнив Москву від нових санкцій Конгресу та скасував обмеження на експорт російського дизельного пального.

Економічний посланець Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав домовленості щодо дизелю лише початком масштабної взаємодії, заявивши про обговорення проєктів дата-центрів на атомній енергії та продажу закордонних активів компанії Lukoil.

Я думаю, що найближчим часом ми оголосимо про важливі ініціативи. Крига нарешті скресла,

– висловився Дмитрієв.

Водночас реалізація газового проєкту здатна знизити попит на американський зріджений газ у Європі та посилити позиції проросійських сил на континенті.

Володимир Зеленський у коментарі для Financial Times наголосив, що очікує нових суперечливих домовленостей між Вашингтоном і Кремлем.

Питання в тому, коли буде наступна угода? Можливо, це буде газ. Це точно буде газ,

– сказав Володимир Зеленський.

Питання Північного потоку та опір Німеччини

Україна припинила транспортування російського газу в січні 2025 року, втративши майже 1 мільярд доларів щорічних транзитних надходжень, а ЄС запланував повну відмову від російського блакитного палива.

Попри це, американська сторона розглядає можливість входження своїх інвесторів у пошкоджений газопровід Nord Stream 2 або отримання частки в майбутніх доходах від прокачування газу.

Найбільший спротив плану чинить Берлін, де радник канцлера Фрідріха Мерца з питань безпеки Гюнтер Зауттер рішуче відкинув відновлення співпраці з Росією. Німецька влада наголошує, що навіть продаж палива через посередників загрожує безпеці континенту та повертає ризик енергетичного шантажу.

Роберт Габек, який очолював міністерство економіки Німеччини на початку війни й керував відмовою від російських енергоносіїв, попередив про небезпеку повернення старих залежностей.

Європа, й особливо Німеччина, ніколи більше не повинні бути залежними від російського газу, тому що ми бачили, наскільки ненадійною була Росія,

– підкреслив Роберт Габек.

Нагадаємо, 16 жовтня Трамп підписав указ про незастосування санкцій, передбачених законом Грема.

Президент США Дональд Трамп вважає, що відмова від запровадження нових санкцій проти Росії, мовляв, відповідає інтересам Сполучених Штатів і світу.