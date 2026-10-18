Про це повідомили журналісти президентського пулу.

Що сказав Трамп про санкції проти Росії?

Під час спілкування з пресою американський лідер Дональд Трамп наголосив, що багато хто ще не знає точної суті його кроку.

Він запевнив, що ухвалений підхід матиме виключно позитивний вплив на глобальні процеси.

Це дуже хороше рішення, і воно буде корисним для країни, а також, на мою думку, для всього світу, адже ми справді перебуваємо на світовій арені,

– заявив Трамп.

Глава Білого дому також торкнувся теми протистояння з Іраном, запевнивши, що воно відбувається успішно, та назвав свою державу найдинамічнішою країною у світі.

Що каже Рубіо?

Як зазначає видання Clash Report, коментар щодо ухваленого рішення надав Рубіо у відповідь на критику сенатора Теда Круза. Сенатор Тед Круз назвав відмову від санкцій великою помилкою, яка служить лише інтересам Володимира Путіна.

Рубіо пояснив, що проблема полягала в комплексності обмежень, які зачіпали не лише Москву, а й містили мита для низки інших країн, зокрема Індії.

І тому, я думаю, президент хоче взяти 60-денний період часу, щоб проаналізувати, що введення як санкцій, так і тарифів означатиме для світової економіки та навіть для економіки США,

– підкреслив Рубіо.

Він додав, що під час голосування за закон механізм винятків передбачили саме для вивчення економічних наслідків з огляду на поточну ситуацію у світі.

Спротив у Конгресі США

Нагадаємо, 16 жовтня президент США підписав указ про незастосування заходів за законом Грема, зіславшись на національні інтереси.

Сенатор Річард Блюменталь жорстко розкритикував главу держави за відмову від посилення тиску на Москву. Водночас член Комітету з закордонних справ Палати представників США Грегорі Мікс представив двопартійний законопроєкт, покликаний заблокувати домовленості Вашингтона та Москви щодо постачання дизельного пального.