Куба наступна, але вдайте, що я цього не казав, – Трамп здивував новою заявою
- Трамп натякнув на можливість дій США проти Куби, заявивши, що вона "наступна".
- Виступаючи на конференції у Флориді, Трамп попросив ЗМІ не розповсюджувати цю інформацію.
Куба – наступна ціль США. Трамп проговорився про це 28 березня.
Але він одразу почав благати ЗМІ не розголошувати інформації. Це сталося під час його виступу на конференції Future Investment Initiative у Флориді.
Що сказав Трамп про Кубу?
Дональд Трамп почав розповідати, що створив "чудову армію".
"Я сказав, вам ніколи не доведеться її використовувати. Але іноді вам доведеться її використовувати", – сказав він.
Американський президент натякнув, зокрема, на повалення режиму Мадуро у Венесуелі. А після цього заявив, що "Куба, до речі, наступна".
Але вдайте, що я цього не казав, будь ласка. Вдайте, що я цього не казав. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка, ЗМІ, будь ласка, проігноруйте цю заяву. Щиро дякую, я це ціную,
– сказав він.
Насамкінець Трамп додав, що продовжуватиме захищати "суверенні кордони Сполучених Штатів Америки".
Куба: останні новини
Нещодавно влада Куби заявила, що готова до можливого військового протистояння зі США на тлі економічного тиску та загострення відносин. Військові уже готуються до можливого нападу.
Тим часом у країні продовжуються проблеми зі світлом. Зокрема, 22 березня там стався другий за тиждень загальнонаціональний блекаут. Понад 10 мільйонів людей залишилися без електрики через збій на енергоблоці в Нуевітасі.
До слова, сам Трамп уже не вперше заявляв про можливість встановлення контролю над Кубою. Зокрема, США вимагаються, аби чинний президент Мігель Діас-Канель пішов у відставку. Експерт із дослідження Латинської Америки Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Іван Фечко зазначив 24 Каналу, що наразі тривають переговори, які веде Рауль Кастро, молодший брат Фіделя Кастро.