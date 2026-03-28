Куба наступна, але вдайте, що я цього не казав, – Трамп здивував новою заявою

Куба – наступна ціль США. Трамп проговорився про це 28 березня.

Але він одразу почав благати ЗМІ не розголошувати інформації. Це сталося під час його виступу на конференції Future Investment Initiative у Флориді.

Що сказав Трамп про Кубу?

Дональд Трамп почав розповідати, що створив "чудову армію".

"Я сказав, вам ніколи не доведеться її використовувати. Але іноді вам доведеться її використовувати", – сказав він.

Американський президент натякнув, зокрема, на повалення режиму Мадуро у Венесуелі. А після цього заявив, що "Куба, до речі, наступна".

Але вдайте, що я цього не казав, будь ласка. Вдайте, що я цього не казав. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка, ЗМІ, будь ласка, проігноруйте цю заяву. Щиро дякую, я це ціную,

– сказав він.

Насамкінець Трамп додав, що продовжуватиме захищати "суверенні кордони Сполучених Штатів Америки".

Куба: останні новини