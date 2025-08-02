Окупанти посилюють спроби охопити Покровськ — головний український логістичний вузол, який підтримує операції на Донеччині. Ситуація там дуже складна.

За даними ЗМІ, російські війська наближаються до захоплення Покровська, блокуючи транспортні артерії та створюючи засідки на українські підрозділи, що суттєво ускладнює оборону міста. Успіхи ворога пов'язують з елітними підрозділами безпілотників, які раніше були розгорнуті на Курщині, а тепер перенаправлені в Покровськ, передає 24 Канал.

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Яка ситуація в Покровську?

За даними британської розвідки, протягом останнього тижня росіяни досягли поступових успіхів на північний схід від Покровська, намагаючись обійти його та перерізати логістичні маршрути й наземні лінії зв'язку.

Окупанти просунулися на захід у районі автошляху Н-32, зокрема у напрямку села Родинське, через яке проходить головний північний шлях постачання Покровська. Також загарбники здобули території на південь від траси, просунувшись у районі Миролюбівки.

Нещодавно також російські ДРГ намагалися проникнути до південної частини Покровська.

Імовірно, саме напрямок на Покровськ став для Росії пріоритетним після захоплення Авдіївки в лютому 2024 року.