У Трампа немає бажання зрозуміти, що таке Росія і Путін, – американський аналітик Бланк

Ексконсультант ЦРУ Стівен Бланк пояснив проблеми політики Дональда Трампа щодо Росії. На його думку, американський лідер не бажає зрозуміти, що таке європейська безпека, Росія та Владімір Путін.

Про це американський аналітик, ексконсультант ЦРУ та колишній професор Військового коледжу армії США Стівен Бланк розповів 24 Каналу.

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Чого не розуміє Дональд Трамп

Аналітик згадав про зауваження The Wall Street Journal про те, що Дональд Трамп – єдина людина на планеті, яка досі не зрозуміла, чого насправді хоче Владімір Путін в Україні. За його словами, хоча Путін роками чітко й відкрито говорить про свої цілі, нинішня адміністрація поводиться так, ніби їй ще треба "дати два тижні" на подумати.

Бланк наголосив, що стратегія адміністрації Трампа – це набір імпульсивних рішень, емоцій, нарцисизму й кількох поганих ідей – там немає реального розуміння європейської безпеки.

Це (Дональд Трамп – 24 Канал) ідеальний приклад президента, який сам не знає, чого хоче, і не має жодного уявлення про те, як досягти своїх цілей. У нього немає розуміння, і, схоже, навіть бажання зрозуміти – що таке європейська безпека. І вже тим паче – що таке Владімір Путін і Росія,

– заявив американець.

Він підкреслив, що для захисту Європи потрібно створити єдину систему командування та управління – спільне європейське командування, а не німецьке, французьке чи британське окремо. "На сьогодні такої структури за межами НАТО просто не існує. І якщо прибрати США з НАТО – ця структура просто розвалиться", – наголосив Бланк.

За його словами, позитивні результати в обороні Європи не з'являються за помахом руки – це все має відбуватися системно й виважено. "А це – повна протилежність стилю адміністрації Трампа. Там усе базується на імпульсі, емоціях і видовищі. Але не на змісті та не на стратегії", – підкреслив аналітик.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Путін бреше Трампу. Водночас український лідер зазначив, що президент США розуміє та "бачить наскрізь" російського диктатора.