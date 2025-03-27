"Глибока настороженість": Польща готується до війни з Росією, – Politico

Польща готується до можливої війни з Росією. У країні оголосили про курси військової підготовки для чоловіків та жінок.

Наразі поляки витрачають на оборонний сектор 4,7% ВВП, а це більше ніж інші держави НАТО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Politico, яке наголосило на "глибокій настороженості" Польщі щодо Росії, адже вона не має такої "стратегічної глибини", як інші, більш віддалені територіально, країни.

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У 2025 планують збільшити чисельність армії до півмільйона

Польська армія наразі найбільша у Європі. Окрім того, країна витрачає мільярди євро на реактивні літаки, ракети, танки, артилерію тощо.

Також раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв про плани до кінця 2025 року збільшити чисельність армії до півмільйона осіб і підготувати ще мільйони резервістів.

За його словами, військова підготовка складатиметься із короткострокових програм і буде добровільною.

За декілька днів особи без військового досвіду ознайомляться з основами цивільної оборони, першої медичної допомоги та деякими військовими навичками.

Я дійсно хочу пройти навчання, і якщо до цього дійде, підживлюваний ненавистю до Путіна, я хочу захищати свій дім, стріляти в них і перетворювати їхнє життя на пекло,

– сказав один із поляків.

Ті, хто пройшов військову підготовку раніше, зможуть піти на курси підвищення кваліфікації.

Початковий план передбачає навчання 100 000 осіб до кінця 2026 року.

З огляду на можливу війну у Польщі також готуватимуть школярів. Ймовірно, уже з вересня в уроки фізкультури включатимуть компонент цивільної оборони.

Посадовці кажуть, що час може бути не на боці Польщі

Ми є сусідами з Росією та її союзником Білоруссю, у нас немає буфера між нами і ними, у нас є тільки обмежений час, щоб підготуватися і відповісти… Якщо ми будемо готові, і якщо Росія знатиме, що ми готові, то це послужить значним стримувальним фактором. На мій погляд, він буде досить потужним, щоб Росія навіть не почала конфлікт,

– наголосив начальник Генштабу польських збройних сил Вєслав Кукула.

Як він зауважив, військові навчання будуть "корисними як у воєнний, так і в мирний час".

А щоб якомога більше поляків взяли участь у них, влада обговорює введення фінансових компенсацій та податкових пільг.

"Ми хочемо, щоб польська держава дала зрозуміти, що ми поважаємо тих, хто робить внесок у нашу оборону. Нікому не буде відмовлено. Не всі стануть солдатами, хоча б через вік, але вони зможуть пройти навчання з цивільної оборони, надання першої допомоги та реагування на кризові ситуації", – додав міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш.

При цьому деякі посадовці кажуть, що час може бути не на боці Польщі.

"Навчання 100 тисяч людей на рік? Занадто мало. Ми повинні повернути призов. Ми перейшли до споживацького способу життя, радощів демократії та без проблем подорожуємо світом, але забули, що кожен із нас повинен мати базові знання в цій галузі", – сказав один із генералів.

Яка реакція польського населення

Як зауважує Politico, опитування показують, що ця ідея польської влади має певну підтримку серед населення, але вона далеко не переважна.

Понад 50% поляків підтримують ініціативу, 39% – готові взяти участь у навчаннях.

Інше опитування показало, що дві третини поляків залишиться в країні, якщо почнеться війна, а інші спробують втекти.