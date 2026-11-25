Польща досі не отримала від США реакції, на яку розраховувала після падіння трьох російських крилатих ракет на своїй території. У Варшаві припускають, що Вашингтон може або прагнути не загострювати ситуацію, або чекати на додаткові подробиці інциденту.

Про це повідомляє RMF24.

Чому Польща незадоволена реакцією США?

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш визнав, що Вашингтон не відреагував так, як на це сподівалася Варшава.

Звісно, такої реакції, якої ми очікували, немає,

– заявив посадовець.

За його словами, наразі незрозуміло, чи американська сторона мовчить через "прагнення до миру", чи їй потрібні додаткові подробиці інциденту.

Косіняк-Камиш наголосив, що Польща постійно інформувала Пентагон про події. Крім того, представники США брали участь у дослідженні уламків, знайдених на польській території.

Міністр також висловив сподівання, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом пояснить, із якими наслідками війни Росії проти України стикаються східні країни Альянсу.

Що відомо про падіння російських ракет у Польщі?

Інцидент стався 20 листопада під час масованої російської атаки на Україну. Тоді три російські крилаті ракети впали на території Польщі.

Згодом польські прокурори підтвердили, що всі три об'єкти були ракетами Х-101. Їхні уламки знайшли у трьох населених пунктах.