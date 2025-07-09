Польща підіймала винищувачі під час російського обстрілу України

У ніч на 9 липня росіяни вкотре обстрілювали українські міста. На тлі атак окупантів Збройні Сили Польщі підняли пари винищувачів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

Дивіться також Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами": хронологія 1232 дня війни

Реакція Польщі на російські атаки

Уночі 9 липня Росія здійснила черговий обстріл українських міст. Зокрема, постраждала Волинська область, яка межує з Польщею.

В Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі зазначили, що на тлі атак з боку Росії, яка завдає ударів по об'єктах України, у повітряному просторі Польщі розпочалась операція польської та союзницької авіації. Військові підкреслили, що відповідно до чинних процедур було приведено в дію всі наявні сили та засоби, які знаходяться у розпорядженні Збройних Сил.

У небо піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження приведено до максимальної бойової готовності,

– зазначили польські військові.

Вони наголосили, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із зонами підвищеного ризику.

У Польщі зауважили, що Оперативне командування ЗС уважно стежить за розвитком ситуації, а підпорядковані сили й засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.