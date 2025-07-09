Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

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Реакція Польщі на російські атаки

Уночі 9 липня Росія здійснила черговий обстріл українських міст. Зокрема, постраждала Волинська область, яка межує з Польщею.

В Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі зазначили, що на тлі атак з боку Росії, яка завдає ударів по об'єктах України, у повітряному просторі Польщі розпочалась операція польської та союзницької авіації. Військові підкреслили, що відповідно до чинних процедур було приведено в дію всі наявні сили та засоби, які знаходяться у розпорядженні Збройних Сил.

У небо піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження приведено до максимальної бойової готовності,

– зазначили польські військові.

Вони наголосили, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із зонами підвищеного ризику.

У Польщі зауважили, що Оперативне командування ЗС уважно стежить за розвитком ситуації, а підпорядковані сили й засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.