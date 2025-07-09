Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами": хронологія 1232 дня війни

Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини російських загарбників, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені – повідомляє 24 Канал.
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Міністр оборони США не інформував Білий дім про рішення призупинити поставки зброї Україні. Це викликало у Білому домі розгубленість з тим, як треба пояснювати цей крок. Про це повідомили 5 джерел, знайомих із ситуацією. Сили оборони ліквідували ще 1050 окупантів. Також знищили 424 одиниці ворожої техніки й озброєння. Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 029 000 тисяч бійців. Втрати ворога на 9 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ Президент США розглядає шляхи відновлення військової допомоги Києву. Серед можливих варіантів – посилення української ППО додатковою системою Patriot. За даними видання, американські посадовці зазначають, що Трамп дав таку обіцянку. Мер заявив, що 9 липня була найбільш масована російська атака з застосуванням безпілотників і ракет. Ігор Поліщук розповів, що внаслідок ворожого обстрілу є загоряння й пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Окрім того, спалахнула пожежа на території одного з підприємств. Решта ушкоджень ще з'ясовують. На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає, На Івано-Франківщині пролунали вибухи. По російських дронах працює ППО. У Луцьку прогриміли вибухи. Росіяни атакували ударними дронами та ракетами. Зокрема, були повідомлення про "Кинджали". У Львівській області працює протиповітряна оборона. Росіяни атакують ударними дронами. У Полтаві прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про російські БпЛА. У Харкові протягом 10 хвилин пролунали 5 вибухів. Росіяни атакують дронами. У Броварському районі унаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. ЇЇ госпіталізували. Попередній діагноз – закритий перелом грудної клітини. Речниця Держдепу заявила, що США залишаються "найбільшими прихильниками" України. Ми турбуємося про цих людей, ми турбуємося про те, щоб вони мали те, що їм потрібно, У Запорізькій області працює ППО. Зафіксовані ворожі дрони. Столицю атакують "Шахеди". Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО по ворожих повітряних цілях.
Гегсет не повідомляв Білий дім про своє рішення зупинити постачання зброї Україні, – CNN
Втрати ворога за минулу добу
Трамп може передати Україні додаткову систему Patriot, – WSJ
Найбільш масована атака на Луцьк ракетами і дронами: які наслідки
– заявив міський голова.
В Івано-Франківську вибухи
Вибухи у Луцьку: місто під атакою дронів і ракет
"Шахеди" атакують Львівщину
Вибухи в Полтаві
У Харкові пролунало 5 вибухів: місто під атакою дронів
На Київщині є постраждала внаслідок атаки дронами
Ми були й залишаємося найбільшими прихильниками України, – Держдеп про постачання зброї
– сказала Теммі Брюс.
Вибухи пролунали в Запоріжжі
Вибухи у Києві
Міністр оборони США не інформував Білий дім про рішення призупинити поставки зброї Україні.
Це викликало у Білому домі розгубленість з тим, як треба пояснювати цей крок.
Про це повідомили 5 джерел, знайомих із ситуацією.
Сили оборони ліквідували ще 1050 окупантів. Також знищили 424 одиниці ворожої техніки й озброєння.
Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 029 000 тисяч бійців.
Втрати ворога на 9 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Президент США розглядає шляхи відновлення військової допомоги Києву. Серед можливих варіантів – посилення української ППО додатковою системою Patriot.
За даними видання, американські посадовці зазначають, що Трамп дав таку обіцянку.
Мер заявив, що 9 липня була найбільш масована російська атака з застосуванням безпілотників і ракет.
Ігор Поліщук розповів, що внаслідок ворожого обстрілу є загоряння й пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів.
Окрім того, спалахнула пожежа на території одного з підприємств. Решта ушкоджень ще з'ясовують.
На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає,
На Івано-Франківщині пролунали вибухи. По російських дронах працює ППО.
У Луцьку прогриміли вибухи. Росіяни атакували ударними дронами та ракетами. Зокрема, були повідомлення про "Кинджали".
У Львівській області працює протиповітряна оборона. Росіяни атакують ударними дронами.
У Полтаві прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про російські БпЛА.
У Харкові протягом 10 хвилин пролунали 5 вибухів. Росіяни атакують дронами.
У Броварському районі унаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. ЇЇ госпіталізували.
Попередній діагноз – закритий перелом грудної клітини.
Речниця Держдепу заявила, що США залишаються "найбільшими прихильниками" України.
Ми турбуємося про цих людей, ми турбуємося про те, щоб вони мали те, що їм потрібно,
У Запорізькій області працює ППО. Зафіксовані ворожі дрони.
Столицю атакують "Шахеди". Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО по ворожих повітряних цілях.