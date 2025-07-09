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24 Канал Новини України Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами": хронологія 1232 дня війни
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Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами": хронологія 1232 дня війни

Юлія Муріна
Хронологія 1232 дня війни
Хронологія 1232 дня війни / Колаж 24 Каналу (фото ілюстративні Getty Images)

Росіяни не припиняють постійний терор цивільного населення України. У ніч на 9 липня окупанти вкотре атакували ракетами й ударними дронами.

Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини російських загарбників, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Комбінована атака на Україну 9 липня: де були вибухи, які наслідки, усе, що відомо

07:02, 9 липня

Гегсет не повідомляв Білий дім про своє рішення зупинити постачання зброї Україні, – CNN

Міністр оборони США не інформував Білий дім про рішення призупинити поставки зброї Україні.

Це викликало у Білому домі розгубленість з тим, як треба пояснювати цей крок.

Про це повідомили 5 джерел, знайомих із ситуацією.

06:45, 9 липня

Втрати ворога за минулу добу

Сили оборони ліквідували ще 1050 окупантів. Також знищили 424 одиниці ворожої техніки й озброєння.

Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 029 000 тисяч бійців.

Втрати ворога на 9 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

06:42, 9 липня

Трамп може передати Україні додаткову систему Patriot, – WSJ

Президент США розглядає шляхи відновлення військової допомоги Києву. Серед можливих варіантів – посилення української ППО додатковою системою Patriot.

За даними видання, американські посадовці зазначають, що Трамп дав таку обіцянку.

06:16, 9 липня

Найбільш масована атака на Луцьк ракетами і дронами: які наслідки

Мер заявив, що 9 липня була найбільш масована російська атака з застосуванням безпілотників і ракет.

Ігор Поліщук розповів, що внаслідок ворожого обстрілу є загоряння й пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів.

Окрім того, спалахнула пожежа на території одного з підприємств. Решта ушкоджень ще з'ясовують.

На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає,
– заявив міський голова.

05:29, 9 липня

В Івано-Франківську вибухи

На Івано-Франківщині пролунали вибухи. По російських дронах працює ППО.

04:47, 9 липня

Вибухи у Луцьку: місто під атакою дронів і ракет

У Луцьку прогриміли вибухи. Росіяни атакували ударними дронами та ракетами. Зокрема, були повідомлення про "Кинджали".

02:50, 9 липня

"Шахеди" атакують Львівщину

У Львівській області працює протиповітряна оборона. Росіяни атакують ударними дронами.

02:16, 9 липня

Вибухи в Полтаві

У Полтаві прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про російські БпЛА.

01:59, 9 липня

У Харкові пролунало 5 вибухів: місто під атакою дронів

У Харкові протягом 10 хвилин пролунали 5 вибухів. Росіяни атакують дронами.

01:54, 9 липня

На Київщині є постраждала внаслідок атаки дронами

У Броварському районі унаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. ЇЇ госпіталізували.

Попередній діагноз – закритий перелом грудної клітини.

01:25, 9 липня

Ми були й залишаємося найбільшими прихильниками України, – Держдеп про постачання зброї

Речниця Держдепу заявила, що США залишаються "найбільшими прихильниками" України.

Ми турбуємося про цих людей, ми турбуємося про те, щоб вони мали те, що їм потрібно,
– сказала Теммі Брюс.

00:45, 9 липня

Вибухи пролунали в Запоріжжі

У Запорізькій області працює ППО. Зафіксовані ворожі дрони.

00:06, 9 липня

Вибухи у Києві

Столицю атакують "Шахеди". Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО по ворожих повітряних цілях.