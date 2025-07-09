Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами": хронология 1232 дня войны

О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях российских захватчиков, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене – сообщает 24 Канал.
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Министр обороны США не информировал Белый дом о решении приостановить поставки оружия Украине. Это вызвало в Белом доме растерянность с тем, как надо объяснять этот шаг. Об этом сообщили 5 источников, знакомых с ситуацией. Силы обороны ликвидировали еще 1050 оккупантов. Также уничтожили 424 единицы вражеской техники и вооружения. Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 029 000 тысяч бойцов. Потери врага на 9 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ Президент США рассматривает пути возобновления военной помощи Киеву. Среди возможных вариантов – усиление украинской ПВО дополнительной системой Patriot. По данным издания, американские чиновники отмечают, что Трамп дал такое обещание. Мэр заявил, что 9 июля была наиболее массированная российская атака с применением беспилотников и ракет. Игорь Полищук рассказал, что в результате вражеского обстрела есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов. Кроме того, вспыхнул пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения еще выясняют. К счастью, на эту минуту информации о погибших в результате вражеской атаки нет, На Ивано-Франковщине прогремели взрывы. По российским дронам работает ПВО. В Луцке прогремели взрывы. Россияне атаковали ударными дронами и ракетами. В частности, были сообщения о "Кинжалах". Во Львовской области работает противовоздушная оборона. Россияне атакуют ударными дронами. В Полтаве прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских БПЛА. В Харькове в течение 10 минут прогремели 5 взрывов. Россияне атакуют дронами. В Броварском районе в результате вражеской атаки ранена женщина 1980 года рождения. Ее госпитализировали. Предварительный диагноз – закрытый перелом грудной клетки. Пресс-секретарь Госдепа заявила, что США остаются "самыми большими сторонниками" Украины. Мы беспокоимся об этих людях, мы беспокоимся о том, чтобы они имели то, что им нужно, В Запорожской области работает ПВО. Зафиксированы вражеские дроны. Столицу атакуют "Шахеды". Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО по вражеским воздушным целям.
Гегсет не уведомлял Белый дом о своем решении остановить поставки оружия Украине, – CNN
Потери врага за минувшие сутки
Трамп может передать Украине дополнительную систему Patriot, – WSJ
Наиболее массированная атака на Луцк ракетами и дронами: какие последствия
– заявил городской голова.
В Ивано-Франковске взрывы
Взрывы в Луцке: город под атакой дронов и ракет
"Шахеды" атакуют Львовскую область
Взрывы в Полтаве
В Харькове прогремело 5 взрывов: город под атакой дронов
На Киевщине есть пострадавшая в результате атаки дронами
Мы были и остаемся самыми большими сторонниками Украины, – Госдеп о поставках оружия
– сказала Тэмми Брюс.
Взрывы прогремели в Запорожье
Взрывы в Киеве
Министр обороны США не информировал Белый дом о решении приостановить поставки оружия Украине.
Это вызвало в Белом доме растерянность с тем, как надо объяснять этот шаг.
Об этом сообщили 5 источников, знакомых с ситуацией.
Силы обороны ликвидировали еще 1050 оккупантов. Также уничтожили 424 единицы вражеской техники и вооружения.
Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 029 000 тысяч бойцов.
Потери врага на 9 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Президент США рассматривает пути возобновления военной помощи Киеву. Среди возможных вариантов – усиление украинской ПВО дополнительной системой Patriot.
По данным издания, американские чиновники отмечают, что Трамп дал такое обещание.
Мэр заявил, что 9 июля была наиболее массированная российская атака с применением беспилотников и ракет.
Игорь Полищук рассказал, что в результате вражеского обстрела есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов.
Кроме того, вспыхнул пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения еще выясняют.
К счастью, на эту минуту информации о погибших в результате вражеской атаки нет,
На Ивано-Франковщине прогремели взрывы. По российским дронам работает ПВО.
В Луцке прогремели взрывы. Россияне атаковали ударными дронами и ракетами. В частности, были сообщения о "Кинжалах".
Во Львовской области работает противовоздушная оборона. Россияне атакуют ударными дронами.
В Полтаве прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских БПЛА.
В Харькове в течение 10 минут прогремели 5 взрывов. Россияне атакуют дронами.
В Броварском районе в результате вражеской атаки ранена женщина 1980 года рождения. Ее госпитализировали.
Предварительный диагноз – закрытый перелом грудной клетки.
Пресс-секретарь Госдепа заявила, что США остаются "самыми большими сторонниками" Украины.
Мы беспокоимся об этих людях, мы беспокоимся о том, чтобы они имели то, что им нужно,
В Запорожской области работает ПВО. Зафиксированы вражеские дроны.
Столицу атакуют "Шахеды". Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО по вражеским воздушным целям.