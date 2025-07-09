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24 Канал Новости Украины Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами": хронология 1232 дня войны
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Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами": хронология 1232 дня войны

Юлия Мурина
Хронология 1232 дня войны
Хронология 1232 дня войны / Коллаж 24 Канала (фото иллюстративные Getty Images)

Россияне не прекращают постоянный террор гражданского населения Украины. В ночь на 9 июля оккупанты в очередной раз атаковали ракетами и ударными дронами.

О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях российских захватчиков, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене – сообщает 24 Канал.

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07:02, 9 июля

Гегсет не уведомлял Белый дом о своем решении остановить поставки оружия Украине, – CNN

Министр обороны США не информировал Белый дом о решении приостановить поставки оружия Украине.

Это вызвало в Белом доме растерянность с тем, как надо объяснять этот шаг.

Об этом сообщили 5 источников, знакомых с ситуацией.

06:45, 9 июля

Потери врага за минувшие сутки

Силы обороны ликвидировали еще 1050 оккупантов. Также уничтожили 424 единицы вражеской техники и вооружения.

Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 029 000 тысяч бойцов.

Потери врага на 9 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

06:42, 9 июля

Трамп может передать Украине дополнительную систему Patriot, – WSJ

Президент США рассматривает пути возобновления военной помощи Киеву. Среди возможных вариантов – усиление украинской ПВО дополнительной системой Patriot.

По данным издания, американские чиновники отмечают, что Трамп дал такое обещание.

06:16, 9 июля

Наиболее массированная атака на Луцк ракетами и дронами: какие последствия

Мэр заявил, что 9 июля была наиболее массированная российская атака с применением беспилотников и ракет.

Игорь Полищук рассказал, что в результате вражеского обстрела есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов.

Кроме того, вспыхнул пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения еще выясняют.

К счастью, на эту минуту информации о погибших в результате вражеской атаки нет,
– заявил городской голова.

05:29, 9 июля

В Ивано-Франковске взрывы

На Ивано-Франковщине прогремели взрывы. По российским дронам работает ПВО.

04:47, 9 июля

Взрывы в Луцке: город под атакой дронов и ракет

В Луцке прогремели взрывы. Россияне атаковали ударными дронами и ракетами. В частности, были сообщения о "Кинжалах".

02:50, 9 июля

"Шахеды" атакуют Львовскую область

Во Львовской области работает противовоздушная оборона. Россияне атакуют ударными дронами.

02:16, 9 июля

Взрывы в Полтаве

В Полтаве прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских БПЛА.

01:59, 9 июля

В Харькове прогремело 5 взрывов: город под атакой дронов

В Харькове в течение 10 минут прогремели 5 взрывов. Россияне атакуют дронами.

01:54, 9 июля

На Киевщине есть пострадавшая в результате атаки дронами

В Броварском районе в результате вражеской атаки ранена женщина 1980 года рождения. Ее госпитализировали.

Предварительный диагноз – закрытый перелом грудной клетки.

01:25, 9 июля

Мы были и остаемся самыми большими сторонниками Украины, – Госдеп о поставках оружия

Пресс-секретарь Госдепа заявила, что США остаются "самыми большими сторонниками" Украины.

Мы беспокоимся об этих людях, мы беспокоимся о том, чтобы они имели то, что им нужно,
– сказала Тэмми Брюс.

00:45, 9 июля

Взрывы прогремели в Запорожье

В Запорожской области работает ПВО. Зафиксированы вражеские дроны.

00:06, 9 июля

Взрывы в Киеве

Столицу атакуют "Шахеды". Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО по вражеским воздушным целям.