Польща зводить загорожу з колючим дротом на кордоні з Білоруссю
13 квітня, 02:37


Польща зводить загорожу з колючим дротом на кордоні з Білоруссю

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • На польсько-білоруському кордоні почалося будівництво нового бар'єра з колючим дротом, яке повинно завершитися до кінця весни.
  • Новий захисний комплекс складається з чотириметрової металевої огорожі з колючим дротом і додаткових загороджень, загальна протяжність яких сягатиме 186 кілометрів.

На польсько-білоруському кордоні розпочалося будівництво нового посиленого бар’єра. Роботи стартували одночасно у п’яти ключових точках, де фіксується найбільша активність спроб нелегального перетину.

Нову інфраструктуру планують завершити до кінця весни. Про це у коментарі RMF FM повідомив генерал Славомір Клекотка, командувач Підляської прикордонної служби.

Дивіться також Сам проговорився: білоруський опозиціонер назвав великий страх Лукашенка через війну 

Що відомо про будівництво на кордоні?

На польсько-білоруському кордоні стартувало будівництво спеціального посиленого бар'єра, який має доповнити вже існуючі інженерні укріплення. Про це повідомляють польські медіа з посиланням на прикордонну службу та військових інженерів.

Новий захисний комплекс складається з кількох рівнів: чотириметрової металевої огорожі вздовж під’їзних доріг, зверху якої встановлюється колючий дріт, а також додаткових дротяних загороджень. Окремо передбачена двометрова огорожа з боку лісових масивів, яка має зменшити ризик травмування тварин під час їхнього руху територією.

За словами представника прикордонної служби, будівництво розпочалося одночасно у п’яти найбільш "чутливих" ділянках, де найчастіше фіксуються спроби нелегального перетину кордону. Роботи виконують підрозділи інженерних військ, а матеріали були закуплені спеціальною службою.

Військовий пояснює, що новий бар’єр має не лише фізично ускладнити перетин кордону, але й дати більше часу для реагування на інциденти. 

Це дасть нам час зреагувати. Буде дуже гарна можливість затримати цих осіб та вилучити їхні інструменти, бо все це відбуватиметься виключно з польського боку, 
– додав командувач.

Загальна протяжність нового укріплення становитиме близько 186 кілометрів уздовж Підляського регіону. Завершити будівництво планують до кінця весни.

Що відомо про стосунки Польщі та Білорусі?

  • Польща повністю закрила кордон із Білоруссю на тлі загострення безпекової ситуації та початку спільних білорусько-російських навчань "Запад-2025". На пунктах пропуску встановили додаткові загородження, зокрема колючий дріт і захисні щити, а рух транспорту фактично зупинено.

  • Причиною такого рішення у Варшаві називають провокації з боку Мінська та військову активність у прикордонному регіоні. Польські прикордонники з опівночі не пропустили жодного транспортного засобу через пункт "Тереспіль", а частину автобусів і авто розвернули назад до Білорусі.

  • Унаслідок закриття кордону транспорт, який не встиг перетнути кордон, опинився в пункті пропуску "Брест" або був змушений повертатися назад. На відео з білоруського боку видно, як автобуси розвертають і відправляють у зворотному напрямку під контролем військових.

  • У Польщі заявили, що прикордонні переходи залишатимуться закритими доти, доки не буде повної впевненості у відсутності загрози безпеці країни. Окремо зазначається, що обмеження можуть поширитися і на залізничне сполучення. Напруження між країнами зросло також через інциденти на кордоні та затримання польського громадянина в Білорусі, що у Варшаві розцінили як черговий елемент ескалації.