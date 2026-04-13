Польща зводить загорожу з колючим дротом на кордоні з Білоруссю

На польсько-білоруському кордоні розпочалося будівництво нового посиленого бар’єра. Роботи стартували одночасно у п’яти ключових точках, де фіксується найбільша активність спроб нелегального перетину.

Нову інфраструктуру планують завершити до кінця весни. Про це у коментарі RMF FM повідомив генерал Славомір Клекотка, командувач Підляської прикордонної служби.

Що відомо про будівництво на кордоні?

Новий захисний комплекс складається з кількох рівнів: чотириметрової металевої огорожі вздовж під'їзних доріг, зверху якої встановлюється колючий дріт, а також додаткових дротяних загороджень.

Новий захисний комплекс складається з кількох рівнів: чотириметрової металевої огорожі вздовж під’їзних доріг, зверху якої встановлюється колючий дріт, а також додаткових дротяних загороджень. Окремо передбачена двометрова огорожа з боку лісових масивів, яка має зменшити ризик травмування тварин під час їхнього руху територією.

За словами представника прикордонної служби, будівництво розпочалося одночасно у п’яти найбільш "чутливих" ділянках, де найчастіше фіксуються спроби нелегального перетину кордону. Роботи виконують підрозділи інженерних військ, а матеріали були закуплені спеціальною службою.

Військовий пояснює, що новий бар’єр має не лише фізично ускладнити перетин кордону, але й дати більше часу для реагування на інциденти.

Це дасть нам час зреагувати. Буде дуже гарна можливість затримати цих осіб та вилучити їхні інструменти, бо все це відбуватиметься виключно з польського боку,

– додав командувач.

Загальна протяжність нового укріплення становитиме близько 186 кілометрів уздовж Підляського регіону. Завершити будівництво планують до кінця весни.

