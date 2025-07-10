Скидайте на парашутах, – Дуда лякає закриттям аеропорту у Жешуві, куди прибуває зброя Україні

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував ставлення України та її союзників до його країни. На цьому тлі він пригрозив закрити аеропорт у Жешуві, через який постачають зброю Україні.

Дуда закликав союзників розуміти стратегічну цінність польської логістики, зокрема, на сході країни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Onet.

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Чому Польща погрожує закрити аеропорт у Жешуві

Дуда обурився, що Польщу не залучають до міжнародних рішень щодо передачі військової допомоги Україні через її територію. Саме тому з'явилися погрози щодо закриття аеропорту у Жешуві.

Вони просто вважають, що аеропорт у Жешуві та наші автомагістралі належать їм, ніби це їхня власність. Але це не так – це наше. Якщо комусь щось не подобається, ми просто закриємо – скажемо, що йде ремонт, і "до побачення". Ми закриваємо аеропорт, а ви доставляйте в Україну морем, повітрям, не знаю, скидайте на парашутах. Придумуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні,

– сказав польський президент.

Дуда вважає, що внесок і допомога Польщі неодноразово ігнорувалися та применшувалися. Він також підсумував свій внесок у відносини з Україною.

"Мої особисті стосунки з Володимиром Зеленським принесли Польщі певні політичні та іміджеві переваги", – сказав він.

На думку Дуди, ці стосунки були не лише помічені, а й оцінені громадською думкою в усьому світі. Але не всі можливості були використані на повну.

"Я вважаю, що були питання, де ми могли б трохи показати, що нас (Польщу – 24 Канал) не можна обійти стороною чи ігнорувати. І ми цього не зробили. І це була помилка", – додав президент Польщі.