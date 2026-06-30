Знайшли ще одну причину: Навроцький розглядає обмеження контактів із Зеленським, – ЗМІ

Польський президент Кароль Навроцький може обмежити контакти з Володимиром Зеленським через загострення у відносинах двох країн. Свою позицію він може озвучити 11 липня, коли у Польщі Національний день ​​пам'яті жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої.

Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna, посилаючись на особу з оточення Навроцького.

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Чому Навроцький хоче обмежити контакти із Зеленським?

28 червня президент Зеленський подав до Ради законопроєкт про створення пантеону видатних українців.

У Навроцького вбачають у цьому "свідому провокацію" з боку України. Там вважають, що останні дії української влади не випадкові, а є частиною довгострокової історичної політики Києва.

Ми сприймаємо цю заяву стримано, оскільки дії Зеленського та його оточення мають провокаційний характер, а ми не будемо частиною сценарію, написаного Києвом, який, до речі, підсилює російську пропаганду,

– заявив представник Канцелярії польського президента.

Він переконаний, що рішення Зеленського "спрямовані насамперед на внутрішню аудиторію, щоб зміцнити його слабке становище", а також мають на меті "приховати корупційні скандали, до яких причетні провідні українські політики".

"Ми не будемо відповідати різко. Ми робимо свою справу, а злочинців під прапором УПА будемо послідовно називати геноцидниками", – додав співрозмовник видання.

Поспішати із рішенням обмежити контакти з українським президентом не будуть.

"Нам не потрібно відповідати ні сьогодні, ні завтра. Це можна підготувати з холодною головою і зробити під час урочистостей 11 липня, коли виступить президент", – додала польська сторона.

При цьому там обіцяють продовжувати надавати допомогу Україні.

Нагадаємо, що у квітні президент України оголосив про створення Пантеону видатних українців та повернення історичних діячів в Україну.

У травні до Києва уже повернули останки лідера Організації українських націоналістів полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружини Софії Мельник. Їх перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.