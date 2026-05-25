Володимир Зеленський розповів, що Україна декілька років працювала над поверненням лідера ОУН на Батьківщину. Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про перепоховання?

Президент України підкреслив, що Мельник та інші українські герої точно хотіли б бути похованими вдома. Він повідомив, що триває робота над поверненням інших українських видатних діячів.

Людей, що могли бути з різних частин політичного спектра і чия доля не була простою, але кого об'єднували віра в Україну, сила битись заради неї й прагнення бачити Україну незалежною. Таких величних постатей, які сьогодні спочивають не вдома, а волею історичної несправедливості розкидані по світу,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що зараз ведуться зусилля щодо повернення додому попередника Мельника на посаді очільника Організації українських націоналістів – Євгена Коновальця. Зеленський вважає важливим, що українські герої сьогодення, які захищають Україну від російської агресії будуть спочивати поруч з видатними діячами з попередніх поколінь, які віддали своє життя за те, щоб Україна була вільною.

На церемонії, окрім президента були присутні керівник ОП Кирило Буданов, очільник МЗС Андрій Сибіга, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, третій президент Віктор Ющенко та інші українські політики та військові. Нинішній очільник ОУН Богдан Червак розповів, що церемонія перепоховання полковника Андрія Мельника відбулась так само як і в Люксембурзі у 1964 році.



На церемонію прийшли чимало українських політичних та військових діячів / фото Суспільне

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що майбутній уряд працює над законом про Пантеон видатних українців. Цей документ визначить основні критерії того, хто може бути перепохований в Україні та узгодить всі нюанси процедури.



Могила полковника Андрія Мельника / фото Суспільне

Хто такий Андрій Мельник?

Андрій Мельник – український державний, військовий та політичний діяч. В часи українських визвольних змагань був поручником та сотником Українських Січових Стрільців, згодом полковником армії УНР та заступником командира Січових Стрільців.

Він був одним з найближчих соратників та друзів засновника УВО й ОУН полковника Євгена Коновальця. Після вбивства агентами НКВС у 1938 році в Роттердамі Голови ОУН, Мельник став його спадкоємцем на посадах Голови Проводу Українських Націоналістів, Голови ОУН, Вождя українських націоналістів (1938–1964).

У міжвоєнний період перебував під переслідуваннями польської влади, зокрема як політичний в’язень. Під час Другої світової війни був заарештований нацистською Німеччиною та утримувався в концтаборі Заксенгаузен. Після 1945 року мешкав у Західній Європі, активно долучався до формування українських еміграційних структур і міжнародних організацій українців.

У архівах НКВД було зазначено, що СРСР до кінця життя полковника А.Мельника намагався його вбити. Проте обережність полковника та професіоналізм служби безпеки ОУН не дозволили втілити наміри в життя. Відповідно до чинного законодавства України є борцем за незалежність України у XX столітті.