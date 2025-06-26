Польща виходить з конвенції про заборону протипіхотних мін

Польський парламент проголосував за вихід країни з Оттавської конвенції, яка забороняє використання та зберігання протипіхотних мін. За відповідний законопроєкт 25 червня проголосувала переважна більшість депутатів.

Парламент Польщі вважає, що країна не може обмежувати себе правилами, які заважають забезпеченню обороноздатності, особливо в умовах загострення безпеки на східному фланзі НАТО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання RMF24.

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Польський Сейм підтримав вихід з конвенції

За вихід з Оттавської конвенції проголосували 413 депутатів польського Сейму. Проти виступили лише 15 парламентарів, ще троє утримались. Рішення підтримали представники всіх головних політичних сил. Перед голосуванням міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що вихід із конвенції є стратегічно важливим кроком для гарантування безпеки країни та регіону загалом.

Косиняк-Камиш наголосив, що обмеження на застосування протипіхотних мін не дають Польщі ефективно захищатися. З його слів, ініціативу виходу підтримали також країни Балтії та Фінляндія, які також зіткнулися з високими загрозами через агресивну політику Росії.

Що таке Оттавська конвенція

Оттавська конвенція про заборону протипіхотних мін була ухвалена 18 вересня 1997 року й набула чинності у 1999 році. Вона забороняє використання, виробництво, передавання та зберігання протипіхотних мін. А також зобов'язує країни-учасниці знищити свої запаси.



Польща ратифікувала документ у 2012 році. На сьогодні до конвенції приєдналися понад 160 держав. Однак низка ключових військових держав – зокрема Росія, Китай, США, Індія та Пакистан залишаються поза її межами.

Нагадаємо, парламент Фінляндії схвалив вихід країни з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, обґрунтовуючи це загрозою з боку Росії. Це рішення підтримали 157 депутатів, 18 проголосували проти, а 24 були відсутні.