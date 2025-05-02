У Польщі демонтували антиукраїнську табличку з могили воїнів УПА

У Польщі демонтували незаконно прикріплені таблички з пам’ятника та братської могили воїнів УПА на горі Монастир поблизу польсько-українського кордону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

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З меморіалу УПА зняли провокативну табличку

28 квітня Реставратор пам'яток культури Підкарпатського воєводства видав наказ про демонтаж таблички, яку раніше самовільно встановили невідомі на горі Монастир. Табличку з антиукраїнським текстом прибрали відповідно до чинного законодавства Польщі та з урахуванням вимог охорони культурної спадщини.

Інцидент набув широкого суспільного резонансу. Ще 21 квітня поліція Польщі відкрила кримінальне провадження за статтями "Наруга над пам'ятником чи іншим громадським місцем, встановленим для вшанування історичної події чи вшанування особи" та "Знищення чужої речі"

Справу розслідує Районна прокуратура міста Любачів, додатково її перебіг контролює Окружна прокуратура в Перемишлі.

Нагадаємо, Міністерства культури України та Республіки Польща у спільній заяві рішуче засудили факт вандалізму щодо українського місця пам’яті на горі Монастир, наголосивши на необхідності негайного усунення всіх незаконно встановлених елементів,

– йдеться в заяві міністерства.

Варто зазначити, що цей меморіал вже неодноразово ставав ціллю вандалів. У 2015 році там розбили дошку з іменами бійців УПА, а хрест розмалювали у польський націоналістичний прапор, українську символіку замінили на польську.