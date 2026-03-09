Співчуття Хаменеї на дві сторінки: скандального польського депутата критикують США

Депутат Європарламенту від "Конфедерації Польської Корони" Гжегож Браун висловив іранцям співчуття у зв'язку із загибеллю аятоли Алі Хаменеї. І наразився на критику США.

Деталі передає 24 Канал. Нагадаємо, в Ірані оголосили 40-денну жалобу за Хаменеї.

Дивіться також Війна США проти Ірану затягується: як пройшов перший тиждень конфлікту та як реагує світ

Навіщо поляки висловили Ірану співчуття за Хаменеї?

Це різним країнам запропонувало посольство Ірану. І один з польських депутатів погодився. На фейсбук-сторінці "Конфедерації Польської Корони" дві публікації, присвячених цій події.

В посольстві Ірану у Варшаві було виставлено книгу співчуття у зв'язку з вбивством найвищого лідера Ісламської Республіки Іран аятоли Алі Хаменеї. Польський депутат у Європейському парламенті, наш голова Гжегож Браун, зробив у ній свій щирий двосторінковий запис,

– сказано в дописі.

У Польщі вшанували пам'ять Хаменеї / Фото з фейсбуку "Конфедерації Польської Корони"

В партії показали текст листа. В ньому йдеться, що загибель Алі Хаменеї трагічна. Понад те, що його вбивство "ганебне, боягузливе і підступне" і є "проявом цивілізаційного занепаду".

А Іран і Польщу "об'єднує багато універсальних принципів, які в міжнародних відносинах забороняють використання агресії і вбивства".

Незалежність держав, суверенітет і безпека вільних народів повинні бути дорогими для всіх, також і для нас, поляків, – і в цьому дусі я піднімаю гасло: Тегеран – Варшава – спільна справа! З глибоким співчуттям,

– ідеться в листі.



Лист співчуття Хаменеї від Гжегожа Брауна / Фото з фейсбуку "Конфедерації Польської Корони"

Поляки в коментарях висловлюють своє обурення. Але посольство Ірану дякує Польщі.

Що за партія "Конфедерація Польської Корони"? У Вікіпедії сказано, що це польська українофобська і антисемітська ультраправа монархічна консервативна партія. Самого Брауна часто звинувачують у проросійській риториці. До того ж він виступав проти вакцинації під час пандемії COVID-19.

Що сказали у США?

Томас Роуз, посол США в Польщі, відреагував на таку витівку. Він назвав цей учинок Гжегожа Брауна огидним.

Америка та Дональд Трамп не забудуть, хто їхні друзі, і, що ще важливіше, ким вони не є,

– написав посол.

Україні теж пропонували висловити скорботу

Та наш посол різко і чесно сказав: скорботи не відчуває. І нагадав іранцям, що їхня влада весь цей час підтримувала удари по Україні, надавали для цього зброю, а тепер хоче співчуття.