Наказ знищити всю секретну інформацію: США почали евакуацію посольства в Кувейті, – ЗМІ

В ніч проти 6 березня Сполучені Штати розпочали евакуацію свого посольства у столиці Кувейту. Дипломати мали знищити усю конфіденційну та секретну інформацію.

Про це пише CBS News із посиланням на власні джерела.

Що відомо про евакуацію посольства США у Кувейті?

Американські чиновники повідомили, що рішення про евакуацію посольства в Ель-Кувейті, столиці Кувейту, відбулась після декількох іранських атак на дипустанову. Американське керівництво наказало співробітникам знищити усю конфіденційну інформацію й очистити сервери із секретними даними.

Нагадаємо, що раніше Держдепартамент Штатів повідомляв про тимчасове призупинення роботи посольства.

Хоча про поранення співробітників США не повідомлялося, безпека американців за кордоном залишається найвищим пріоритетом,

– мовилось у заяві про призупинення роботи.

Крім того, чиновники припускають, що евакуація відбулась після загибелі шести американських солдатів внаслідок іранського удару.

Нагадаємо! 2 березня у США повідомляли про обмежений режим роботи посольства у Кувейті через "триваючу регіональну напруженість". Тоді співробітники дипустанови скасували усі звичайні та екстрені консульські зустрічі.

У яких країнах США також закрили чи призупинили роботу дипустанов?