"Ще зарано": у Кремлі відмовились коментувати можливість повітряного перемир'я

За даними ЗМІ, Україна й США обговорювали можливість припинення вогню в повітрі. Київ і Вашингтон планують представити пропозиції Москві.

Проте у Кремлі вважають, що ще зарано коментувати ці повідомлення. Про це Пєсков заявив у коментарі пропагандистським ЗМІ

Що сказали у Москві?.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна нібито зверталась до президента Росії з пропозиціями про припинення вогню. Проте Володимир Путін відхилив їх. Однак деякі чиновники вважають, що тиск на економіку Росії з боку українських дронових та ракетних ударів може змусити російського диктатора змінити позицію.

Прессекретар Кремля сказав пропагандистським ЗМІ, що реакція Росії на будь-яку ініціативу про нові переговори залежатиме від того, чи відповідає вона інтересам Москви.

Ми не знаємо, наскільки достовірними є ці повідомлення і звідки вони походять. Це газетні повідомлення та нічого більше. Тому коментувати їх на цьому етапі зарано,

– заявив Пєсков.

Він зазначив, що Кремлю потрібно дізнатися більше про нові формули перемовин. Пєсков підкреслив, що Москва підтримує канали діалогу з Вашингтоном і висловив сподівання, що переговірники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву для продовження діалогу. Про роль України в цих перемовинах кремлівський чиновник не згадав.

Що відомо про можливі переговори?

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пропонував Володимиру Путіну заморозити війну в Україні. Він закликав Росію повернутись до мирних переговорів.

Також Володимир Зеленський під час інтерв'ю з Лорою Лумер заявив, що Україна готова до перемир'я. Президент додав, що американський лідер Дональд Трамп почав йому довіряти.