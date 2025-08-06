В Держдепі Сполучених Штатів не підтвердили і водночас не спростували інформацію про можливе досягнення повітряного перемир'я між Росією та Україною. Там заявили, що все залежить від президента Дональда Трампа.

Речниця Державного департаменту Теммі Брюс заявила, в неї нема достатньо інформації для того, щоб прокоментувати це питання. Про це пише 24 Канал з посиланням на її заяву під час брифінгу.

Дивіться також Завтра у нас "зустріч з Росією", – Трамп

Що кажуть в Держдепі про "повітряне перемир'я" між Росією та Україною?

На брифінгу речницю Брюс запитали про можливу пропозицію Росії щодо обмеженого перемир'я у повітрі. Однак вона не стала коментувати цю інформацію.

Я не можу нічого сказати щодо цих повідомлень. Не буду коментувати чи припускати, яким може бути дипломатичний вибір у тій чи іншій ситуації. Це залежить виключно від президента, і я не стану прогнозувати, що він вважатиме прийнятним,

– заявила Брюс.

Тоді ж вона уникнула прямої відповіді на питання щодо поїздки Стіва Віткоффа до Росії та можливого обговорення таких ініціатив.

Водночас вона наголосила, що адміністрація президента США має широкий арсенал інструментів для впливу на країни. Вона зазначила, що серед них є і вторинні санкції – обмеження проти компаній, держав або інших суб'єктів, які ведуть бізнес із країнами, котрі знаходяться під санкціями США.

"Президент Трамп завжди прагне припинення воєн і конфліктів. Як бізнесмен, він розуміє вплив економічних інструментів і активно використовує їх у міжнародній політиці. Це підхід, який є зрозумілим для багатьох країн", – підкреслила вона.

Представниця Держдепу додала, що не буде спекулювати, чи вважатиме президент можливе перемир’я достатньою умовою для перегляду санкційної політики.