Пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс заявила, у нее нет достаточно информации для того, чтобы прокомментировать этот вопрос. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее заявление во время брифинга.

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На брифинге пресс-секретаря Брюс спросили о возможном предложении России относительно ограниченного перемирия в воздухе. Однако она не стала комментировать эту информацию.

Я не могу ничего сказать относительно этих сообщений. Не буду комментировать или предполагать, каким может быть дипломатический выбор в той или иной ситуации. Это зависит исключительно от президента, и я не стану прогнозировать, что он сочтет приемлемым,

– заявила Брюс.

Тогда же она избежала прямого ответа на вопрос относительно поездки Стива Уиткоффа в Россию и возможного обсуждения таких инициатив.

В то же время она отметила, что администрация президента США имеет широкий арсенал инструментов для влияния на страны. Она отметила, что среди них есть и вторичные санкции – ограничения против компаний, государств или других субъектов, которые ведут бизнес со странами, которые находятся под санкциями США.

"Президент Трамп всегда стремится к прекращению войн и конфликтов. Как бизнесмен, он понимает влияние экономических инструментов и активно использует их в международной политике. Это подход, который является понятным для многих стран", – подчеркнула она.

Представитель Госдепа добавила, что не будет спекулировать, будет ли считать президент возможное перемирие достаточным условием для пересмотра санкционной политики.