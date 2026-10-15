"Стоїть понад законом": у США через суд вимагають усунути Кушнера з посади посланця Трампа

Вашингтонська громадська організація подала позов проти зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Активісти вимагають заборонити йому працювати спеціальним посланцем через приховування фінансів і конфлікт інтересів.

Як повідомила організація "Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні" (CREW), Кушнер виконує роль головного переговорника у найважливіших питаннях зовнішньої політики. Тому позивачі наполягають, що його слід вважати офіційним держслужбовцем, який зобов'язаний подати декларації про доходи.

Мільярдні активи та дипломатичний вплив

З початку другого терміну президентства Трампа його зять отримав значні дипломатичні повноваження. Він зустрічається з іноземними посадовцями та представляє США у спробах припинити війни між Україною та Росією, США та Іраном, а також конфлікти на Близькому Сході.

Водночас Кушнер керує інвестиційною компанією Affinity Partners, яка управляє активами на понад 6 мільярдів доларів.

Близько 99% цих коштів належать іноземним інвесторам, зокрема суверенним фондам Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ, а сама компанія має значні інвестиції в Ізраїлі.

Джаред Кушнер зобов'язаний дотримуватися Конституції та федерального законодавства, і якщо йому немає чого приховувати, він мав би з радістю скористатися нагодою пройти процедуру затвердження Сенатом,

– зазначив президент CREW Дональд К. Шерман.

Він додав, що суд мусить втрутитися, оскільки Кушнер вирішив ігнорувати закон.

Переговори щодо України

Минулого тижня на переговорах у Маямі Кушнер та спеціальний посланець США Стів Віткофф представили механізми розблокування російських активів, запропонувавши перевести їх до нового фонду під наглядом Вашингтона.

Крім того, під час зустрічі з українською делегацією у Флориді вони погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських нафтопереробних заводах.