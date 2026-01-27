Ми досягли межі можливостей, – Пісторіус заявив, що Німеччина не може допомогти Україні з ППО
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина досягла межі можливостей у допомозі Україні з ППО, оскільки очікує на постачання заміни для переданих систем.
- Пісторіус закликав інших партнерів активніше долучатися до посилення української ППО, оскільки німецькі зусилля залишаються недостатніми на тлі посилення російських повітряних атак.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін має обмежені можливості для подальшого нарощування допомоги Україні у сфері протиповітряної оборони. Він закликав інших партнерів активніше долучатися до посилення української ППО.
Про це Пісторіус повідомив після переговорів зі своїм литовським колегою у Берліні, передає Die Zeit.
Що сказав Пісторіус про допомогу Україні?
За словами Пісторіуса, Німеччина вже зробила непропорційно великий внесок у захист українського неба. Зокрема, Україна отримала понад третину наявних у ФРН зенітних ракетних комплексів Patriot.
Ми досягли межі наших можливостей, оскільки самі очікуємо на постачання заміни для переданих систем,
– пояснив міністр.
Він також нагадав, що Німеччина є єдиною країною-виробником систем IRIS-T та продовжує регулярно передавати їх Україні. Однак, за його оцінкою, на тлі посилення російських повітряних атак ці зусилля залишаються недостатніми.
Пісторіус висловив сподівання, що ще кілька держав зможуть знайти додаткові ресурси та надати Україні нові засоби для посилення захисту неба.
Чи підсилюють партнери українську ППО?
Раніше Володимир Зеленський домовився з Дональдом Трампом про постачання ракет для систем Patriot для посилення української ППО. Після годинної бесіди з американським лідером він повідомив, що отримав підтвердження щодо передання певної кількості ракет, не розкриваючи точних цифр.
Зазначимо, що наразі в Україні спостерігається дефіцит ракет до ППО Patriot, які потрібні для збивання російських балістичних ракет.
Засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в етері 24 Каналу зазначив, що в обмін на українські дронові технології Україна теоретично може отримати ліцензоване виробництво ракет. Втім, якщо отримати його завтра, то першу ракету можна буде отримати приблизно через рік, тому що це доволі складний процес.