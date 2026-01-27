Ми досягли межі можливостей, – Пісторіус заявив, що Німеччина не може допомогти Україні з ППО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін має обмежені можливості для подальшого нарощування допомоги Україні у сфері протиповітряної оборони. Він закликав інших партнерів активніше долучатися до посилення української ППО.

Про це Пісторіус повідомив після переговорів зі своїм литовським колегою у Берліні, передає Die Zeit.

Що сказав Пісторіус про допомогу Україні?

За словами Пісторіуса, Німеччина вже зробила непропорційно великий внесок у захист українського неба. Зокрема, Україна отримала понад третину наявних у ФРН зенітних ракетних комплексів Patriot.

Ми досягли межі наших можливостей, оскільки самі очікуємо на постачання заміни для переданих систем,

– пояснив міністр.

Він також нагадав, що Німеччина є єдиною країною-виробником систем IRIS-T та продовжує регулярно передавати їх Україні. Однак, за його оцінкою, на тлі посилення російських повітряних атак ці зусилля залишаються недостатніми.

Пісторіус висловив сподівання, що ще кілька держав зможуть знайти додаткові ресурси та надати Україні нові засоби для посилення захисту неба.

Чи підсилюють партнери українську ППО?