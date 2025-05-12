Росіяни це проігнорували: у заяві Китаю є дуже чіткий посил щодо війни

Китай зробив натяк на підтримку перемир'я. Сі під час візиту до Москви наголосив на важливих речах.

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу розповів, що під час візиту до Москви Сі Цзіньпін озвучив важливу фразу. У Кремлі на неї не звернули уваги, росіяни її проігнорували.

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Чи вигідне Китаю завершення війни

Він заявив, що має бути укладена мирна угода, вигідна всім сторонам.

Не "вигідна Росії", не "вигідна лише одній стороні" – а всім. Китай дуже уважно добирає слова й уникає формулювань, які можна витлумачити по-різному. Тут був чіткий і однозначний посил,

– сказав Ігор Рейтерович.

Він додав, що дехто з аналітиків вважає: візит Сі Цзіньпіна до Москви був сигналом підтримки Путіна. Рейтерович вважає, що варто звернути увагу, як про цю поїздку писали китайські ЗМІ – дуже стримано, майже формально. Крім того, схоже, що Сі Цзіньпін залишив Москву не надто задоволеним, хоча й отримав усе, що хотів.



На тлі зменшення напруги у відносинах зі США Китай більше не зацікавлений у затягуванні війни. Тим більше, якщо, наприклад, Трамп запровадить 500-відсоткові мита, це вдарить по Китаю. Адже офіційно Пекін виступає за мир, а страждає через дії Росії, – сказав Рейтерович.

Він додав, що Китай може бути невдоволений, якщо Росія затягне війну настільки, що це призведе до нових санкцій чи торговельних обмежень. Йому вигідно, щоб конфлікт поступово згасав, але щоб у фіналі Китай міг "героїчно" долучитися — і сказати, що теж зробив внесок у завершення російсько-української війни. Щоб, так би мовити, повісити собі медаль за мир.