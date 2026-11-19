Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі вперше з початку повномасштабної війни в Україні провела розмову з диктатором Володимиром Путіним. Сталося це на саміті АТЕС у Китаї.

Про це повідомляє японське видання Yomiuri Shimbun, передає 24 Канал.

Що відомо про зустріч Такаїчі та Путіна?

Двостороння зустріч відбулася на вітальній вечері 18 листопада та тривала близько 30 хвилин. Відомо, що Такаїчі закликала диктатора звільнити журналіста видання Hokkaido Shimbun Юкі Імаї. У жовтні його затримала ФСБ та звинуватила у "шпигунстві".

Також вони обговорили ситуацію щодо підрозділу Japan Tobacco. Нещодавно російська влада передала його під контроль російської компанії.

Зрештою вони домовилися підтримувати контакти на різних рівнях. Раніше, 30 жовтня, свою першу зустріч з початку повномасштабної війни також провели міністри закордонних справ Японії та Росії.