Президент Чехії відреагував на удар по Одесі під час його візиту

Петр Павел у четвер відвідав Одесу, на яку ввечері Росія здійснила масовану атаку безпілотниками. Чеський президент відреагував на удар по Одесі під час його візиту.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву президента Чехії під час спільного брифінгу з президентом України в пʼятницю, 21 березня.

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Петр Павел відреагував на удар по Одесі під час його візиту

Петр Павел розповів, що чеська делегація вчора залишила Одесу за 20 хвилин до початку масованої дронової атаки ворожих військ по місту.

"Ми поїхали з міста десь за 20 хвилин до початку сильних вибухів. Це було не з причини інциденту, ми були там на запланований період часу і це просто так співпало", – зазначив президент Чехії.

Він вказав, що атаки російських окупантів підривають довіру до переговорів.

Але що я для себе виніс – треба бути дуже цинічним, заявляючи про готовність до мирних переговорів чи будь-яких перемовин про припинення вогню, і водночас запускати масовану атаку по цивільній інфраструктурі. Дуже важко працювати з такою стороною і нам треба звернути увагу на ці події, щоб продемонструвати, як Росія підходить до мирних переговорів,

– наголосив Петр Павел.

Нагадаємо, в ніч на 21 березня ворог атакував Україну 214-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 114 безпілотників на півдні, півночі та в центрі країни.