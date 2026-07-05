Президент Латвії закликав НАТО готуватися до відкритого протистояння з Росією

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що НАТО має готуватися до можливої ескалації з Росією. На його думку, стримування Кремля залежить не лише від обсягів фінансування, а передусім від реальної здатності союзників швидко захистити себе.

Про це Рінкевичс сказав в інтерв'ю DW. Він наголосив, що Альянс повинен чітко дати Москві зрозуміти: якщо Росія кине виклик НАТО, то відповідь блоку буде пропорційною.

Читайте також Путіну потрібна нова війна: куди буде наступ з Білорусі, і чи готова Європа до відбиття російської агресії

Чому збільшення оборонних бюджетів саме по собі не вирішує проблему?

Латвійський президент підтримав рішення союзників нарощувати витрати на оборону до 5% ВВП, однак застеріг, що цифри у бюджетах не дорівнюють реальній безпеці. За його словами, країнам НАТО потрібні конкретні запаси озброєння, боєприпасів, ракет і техніки, а також потужна оборонна промисловість, здатна швидко все це виробляти.

Гроші дуже важливі, але потрібно мати озброєння, ракети й техніку, які можна придбати за ці бюджетні кошти,

– сказав Едгарс Рінкевичс.

Президент Латвії також окремо наголосив, що вважає Сполучені Штати незамінним партнером у забезпеченні оборони Європи, незалежно від гасел чи заяв окремих європейських політиків.

Нагадаємо, цьогорічний саміт НАТО відбудеться в Туреччині вже 7 – 8 липня.

Американський політолог українського походження, директор представництва Світового конгресу українців при ООН Андрій Добрянський, в інтерв'ю 24 Каналу висловив припущення, що ця зустріч може стати ключовим політичним етапом. Серед обговорюваних тем – можливий пакет військової допомоги Україні на близько 70 мільярдів доларів на рік без участі США, а також роль України в порядку денному.