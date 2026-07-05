Об этом Ринкевичс заявил в интервью DW. Он подчеркнул, что Альянс должен четко дать понять Москве: если Россия бросит вызов НАТО, то ответ блока будет соразмерным.

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Почему увеличение оборонных бюджетов само по себе не решает проблему?

Президент Латвии поддержал решение союзников наращивать расходы на оборону до 5% ВВП, однако предупредил, что цифры в бюджетах не равны реальной безопасности. По его словам, странам НАТО нужны конкретные запасы вооружения, боеприпасов, ракет и техники, а также мощная оборонная промышленность, способная быстро производить все это.

Деньги очень важны, но нужно иметь вооружение, ракеты и технику, которые можно приобрести за эти бюджетные средства,

– сказал Эдгарс Ринкевичс.

Президент Латвии также отдельно подчеркнул, что считает Соединенные Штаты незаменимым партнером в обеспечении обороны Европы, независимо от лозунгов или заявлений отдельных европейских политиков.

Напомним, что в этом году саммит НАТО состоится в Турции уже 7–8 июля.

Американский политолог украинского происхождения, директор представительства Всемирного конгресса украинцев при ООН Андрей Добрянский в интервью 24 Каналу высказал предположение, что эта встреча может стать ключевым политическим этапом. Среди обсуждаемых тем – возможный пакет военной помощи Украине на сумму около 70 миллиардов долларов в год без участия США, а также роль Украины в повестке дня.