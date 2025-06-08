Президент Литви заявив, що Мерц підірвав довіру Європи: чому це сталося

Литовський лідер вважає, що федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підірвав довіру Європи. На думку політика, це сталося через невиконану обіцянку німецького лідера ввести жорсткі санкції проти Росії.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву президента Литви Ґітанаса Науседи в інтерв'ю Bild.

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Що Науседа заявив про санкції проти Росії

На думку литовського лідера, невиконані вчасно обіцянки Європи Україні є проблемою. Зокрема, він згадав про наміри Фрідріха Мерца запровадити жорсткі санкції проти Росії.

Це впливає не лише на довіру до наших санкцій, але й на довіру до всіх наших заходів щодо Росії та нашої підтримки України,

– підкреслив політик.

Науседа заявив, що країни ЄС часто оголошували, що підтримуватимуть Україну та постачатимуть бойові літаки, ракети далекого радіусу дії та боєприпаси. Проте, за його словами, Європа не в змозі виконати ці обіцянки.

Політик зауважив, що санкції, які вже були введені проти Росії з лютого 2022 року, не мали того ефекту, на який розраховував Захід. Вони були не достатньо рішучими, а інші країни допомагали Москві їх обходити.

Ґітанас Науседа анонсував 18 пакет санкцій проти Росії. "Ми повинні в першу чергу включити всі енергетичні компанії, які постачають гроші до російського державного бюджету. "Північний потік", "Росатом", "Газпром", "Лукойл". Решта російських банків також мають бути виключені з системи Swift – так само як і треба санкціонувати решту кораблів тіньового флоту. Інакше вони вважатимуть нас слабкими й думатимуть, що Європа не готова приймати сміливі рішення", – пояснив литовський лідер.