Трамп цинічно відповів, від чого залежатиме подальша підтримка України
- Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні, заявивши, що відновлення підтримки залежить від готовності України до переговорів.
- Трамп зазначив, що важливо знати, чи хоче Україна домовлятися, і висловив занепокоєння, що ситуація може перерости у Третю світову війну.
Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні і передачу їй розвідданих. Президент США зазначив, що відновлення підтримки залежить від готовності до переговорів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Трампа.
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Що Трамп думає про зупинку допомоги
Журналіст запитав Трампа: "Ви сказали, що Росія "розносить" Україну. Чому б не передати Україні ППО? І що станеться, коли в України закінчиться зброя?" На це президент США зазначив, що він "повинен знати, що вони хочуть домовитися".
Я не знаю, чи хочуть вони домовитися. Якщо вони не хочуть миритися, ми йдемо звідти. Тому що ми хочемо, щоб вони врегулювалися. І я це роблю,
– вказав Трамп.
Глава Білого дому зазначив, що призупинив військову допомогу Україні, щоб "зупинити смерть". За словами Трампа, це важливіше за все інше.
За словами Трампа, він спостерігав, що відбувається в Європі протягом останнього тижня. Він висловив переконання, що це переросте у Третю світову війну, якщо це не владнати.
Цікаво, що Дональд Трамп запевнив, що вірить Путіну і зауважив, що Сполученим Штатам проводити переговори з Росією.