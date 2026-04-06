"Остання відчайдушна спроба": Трамп відхилив перемир'я з Іраном на 45 днів

Мирні переговори щодо ситуації на Близькому Сході між США та Іраном передбачали 45-денне припинення вогню. Втім, президент Дональд Трамп відмовився підписувати відповідний документ.

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Чому Трамп не погодився на перемир'я в Ірані?

Країни, які працюють над врегулюванням війни на Близькому Сході, розробили пропозицію, яка передбачає 45-денне припинення вогню в Ірані та відновлення контролю над Ормузькою протокою через загрози ескалації конфлікту з боку президента США.

Відповідний план посередники надіслали США та Ірану ввечері 5 квітня.

CNN пише, що цей документ розглядають як "останню відчайдушну спробу" запобігти масштабним ударам по іранській енергетиці та інфраструктурі, якими президент США погрожував в разі подальшого блокування Ормузької протоки.

Посадовець Білого дому підтвердив отримання документа, однак наголосив, що Трамп не схвалив його.

"Це одна з багатьох ідей", – сказав чиновник, додавши, що військова операція США в Ірані активно триває.

Повідомляється, що Трамп планує виступити щодо конфлікту на Близькому Сході 6 квітня о 13:00 за Вашингтоном (о 20:00 за Києвом) на пресконференції у Білому домі.

Видання зауважило, що посередниками між Іраном та США стали Єгипет, Пакистан та Туреччина. Втім, минулого тижня непрямі переговори зайшли в глухий кут, тож підготовка до особистої зустрічі лідерів, імовірно, припинена.

Іран, схоже, вже відкинув будь-яке тимчасове припинення вогню, заявивши, що це дозволить супротивникам зробити паузу та підготуватися до продовження війни,

– додає CNN.

Водночас посередники сподіваються, що план встигнуть ухватили до крайнього терміну, встановленого Трампом, до 20:00 за східним часом у вівторок, 7 квітня.

Які наслідки чекають на Іран в разі відмови від миру?

5 квітня Дональд Трамп встановив чіткий термін укладення мирної угоди з Іраном – 7 квітня о 20:00 за східним часом США. Вона передбачає розблокування Ормузької протоки та припинення вогню.

Американський президент заявив, що в разі відмови Ірану від миру США атакуватимуть критичну інфраструктуру країни, зокрема енергетику та транспортні вузли.

Однак, попри різкі та дещо жорсткі погрози, Трамп намагається продемонструвати готовність до дипломатії.