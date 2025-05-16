Європа допоможе Україні швидко відновити боєздатність після припинення вогню, – Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що можливе перемир'я між Україною та Росією не триватиме вічно. Саме тому європейські союзники допомагатимуть Збройним Силам України відновити боєздатність.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Як Європа діятиме у випадку перемир'я

Борис Пісторіус пояснив, що вже сьогодні потрібно думати над тим, що робити "в перший же день" після початку можливого перемир'я, у разі якщо його вдасться досягти, що наразі не виглядає реальним.

Це не має стати несподіванкою і ми не будемо здивовані. Ми готуємося до цього,

– підкреслив він.

За словами міністра оборони Німеччини, перемир'я не буде тривати вічно та не пропонуватиме необмежений час для переговорів про встановлення справжнього миру.

Політик наголосив, що перемир'я має бути успішним, і робота "Коаліції охочих" останніми тижнями та місяцями є дуже важливою.

І зрозумілим є, що українські Збройні Сили в період після завершення перемир'я повинні бути в змозі швидко та ґрунтовно відновитися. І ми будемо супроводжувати цей процес через матеріальну підтримку і навчання,

– сказав Пісторіус.

За його словами, необхідно думати, як може виглядати це перемир'я і як забезпечувати його дотримання, хто і в яких рамках може взяти на себе відповідальність за спостереженням. Борис Пісторіус додав, що з цих питань ведуться "дуже конструктивні перемовини".