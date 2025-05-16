Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Как Европа будет действовать в случае перемирия

Борис Писториус объяснил, что уже сегодня нужно думать над тем, что делать "в первый же день" после начала возможного перемирия, в случае если его удастся достичь, что пока не выглядит реальным.

Это не должно стать неожиданностью и мы не будем удивлены. Мы готовимся к этому,

– подчеркнул он.

По словам министра обороны Германии, перемирие не будет длиться вечно и не будет предлагать неограниченное время для переговоров об установлении настоящего мира.

Политик отметил, что перемирие должно быть успешным, и работа "Коалиции желающих" в последние недели и месяцы очень важна.

И понятно, что украинские Вооруженные Силы в период после завершения перемирия должны быть в состоянии быстро и основательно восстановиться. И мы будем сопровождать этот процесс через материальную поддержку и обучение,

– сказал Писториус.

По его словам, необходимо думать, как может выглядеть это перемирие и как обеспечивать его соблюдение, кто и в каких рамках может взять на себя ответственность за наблюдением. Борис Писториус добавил, что по этим вопросам ведутся "очень конструктивные переговоры".