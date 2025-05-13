Бывший советник Трампа Курт Волкер почти уверен, что США больше не будут выделять бюджетных средств на помощь Украине, передает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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США могут помогать Украине другими способами

Волкер отметил, что США могут предоставлять Украине технику и снаряды другими способами. Например, путем займа средств, чтобы оружие можно было закупить и передать Украине, а потом вернуть. Это называется "ленд-лиз". Именно так США действовали в отношении Британии во время Второй мировой войны.

Есть еще один вариант: соглашение о недрах можно использовать для обеспечения договоренностей, по которым Украина будет закупать американское оружие и боеприпасы.

"Поэтому я думаю, что вполне вероятно, что эта поддержка будет продолжаться – просто в других форматах", – подытожил Волкер.

Напомним, что президент Зеленский стремится получить 30 миллиардов долларов военной помощи от США в 2025 году вместо запланированных 15 миллиардов. Глава государства считает, что этого можно достичь благодаря соглашению о недрах.