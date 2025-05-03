Во время общения с журналистами глава государства предположил, что благодаря Инвестиционному фонду восстановления Украины, созданному в рамках подписанного с США соглашения о недрах, 15 миллиардов долларов от США, запланированные на 2026 год, можно приблизить на 2025-й, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский

То есть, Зеленский рассчитывает получить оружие в 2025 году не на 15 миллиардов, а на все 30.

Он уточнил, что эти 30 миллиардов долларов будут вкладом американской стороны в Инвестиционный фонд восстановления.

А Украина будет потом свою половину отдавать понемногу, и это договоренность,

– объяснил президент.

Напомним, что Украина начнет вносить свои платежи в Инвестиционный фонд по соглашению с США о недрах не ранее 2030 года.

К слову, недавно Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине учебного и сопутствующего оборудования для F-16 на сумму 310 миллионов долларов.