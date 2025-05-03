Під час спілкування з журналістами глава держави припустив, що завдяки Інвестиційному фонду відбудови України, створеному у межах підписаної зі США угоди про надра, 15 мільярдів доларів від США, заплановані на 2026 рік, можна наблизити на 2025-й, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Тобто, Зеленський розраховує отримати зброю у 2025 році не на 15 мільярдів, а на усі 30.

Він уточнив, що ці 30 мільярдів доларів будуть вкладом американської сторони в Інвестиційний фонд відбудови.

А Україна буде потім свою половину віддавати потроху, і це є домовленість,

– пояснив президент.

Нагадаємо, що Україна почне вносити свої платежі в Інвестиційний фонд з угоди з США про надра не раніше 2030 року.

До слова, нещодавно Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні навчального та супутнього обладнання для F-16 на суму 310 мільйонів доларів.