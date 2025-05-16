Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Як Європа діятиме у випадку перемир'я

Борис Пісторіус пояснив, що вже сьогодні потрібно думати над тим, що робити "в перший же день" після початку можливого перемир'я, у разі якщо його вдасться досягти, що наразі не виглядає реальним.

Це не має стати несподіванкою і ми не будемо здивовані. Ми готуємося до цього,

– підкреслив він.

За словами міністра оборони Німеччини, перемир'я не буде тривати вічно та не пропонуватиме необмежений час для переговорів про встановлення справжнього миру.

Політик наголосив, що перемир'я має бути успішним, і робота "Коаліції охочих" останніми тижнями та місяцями є дуже важливою.

І зрозумілим є, що українські Збройні Сили в період після завершення перемир'я повинні бути в змозі швидко та ґрунтовно відновитися. І ми будемо супроводжувати цей процес через матеріальну підтримку і навчання,

– сказав Пісторіус.

За його словами, необхідно думати, як може виглядати це перемир'я і як забезпечувати його дотримання, хто і в яких рамках може взяти на себе відповідальність за спостереженням. Борис Пісторіус додав, що з цих питань ведуться "дуже конструктивні перемовини".