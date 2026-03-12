Припинення вогню можливе "вже сьогодні": Келлог сказав, які умови для цього потрібні
- Кіт Келлог заявив, що припинення вогню між Україною та Росією можливе, якщо Путін зрозуміє, що більше нічого не отримає.
- Келлог зазначив, що санкції завдають серйозного удару по російській економіці.
Перемир'я між Україною та Росією стане можливим, коли Путін зрозуміє, що йому більше нічого отримати. Келлог також зазначив, що санкції завдають серйозного удару по російському диктатору.
Про це заявив колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог в інтерв'ю NHK.
Дивіться також Все йде не за планом: що раптом заговорила роспропаганда про війну в Україні
Що потрібно зробити для досягнення миру, на думку Келлога?
Кіт Келлог зазначив, що припинення вогню можливе "вже сьогодні", за умови замороження лінії фронту. Однак він наголосив, що Путін не хоче миру.
Путін має погодитися на те, що не отримає більше жодних українських територій, сказав Келлог.
Також Келлог зазначив, що Росія хоче виходу українських військ з Донбасу, в той час Україна не збирається поступатись територіями. Він назвав цю проблему однією з найбільших в переговорах.
Окрім цього, ексспецпосланець президента США зауважив, що санкції мають сильний вплив на російську економіку. А також нагадав про серйозні особові втрати Кремля. Йдеться про 1,2 – 1,4 мільйона вбитих і поранених.
Кіт Келлог вважає, що Путін боїться стати другим Миколою II. Той нагадав про те, що царя застрелили після зречення.
Що відомо про припинення вогню в Україні?
У 2026 році між Україною, США та Росією відбулося кілька раундів мирних переговорів, які проходять у політичній та військовій підгрупах. Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що максимальний прогрес досягнуто саме у військовій підгрупі.
Сторони практично узгодили механізм контролю за припиненням вогню та роботу моніторингу після завершення війни. Натомість територіальне питання залишається складним, адже позиції України та Росії кардинально різняться. Київ не погоджується на виведення своїх військ із Донбасу без симетричного кроку з боку Москви.
У районі Запорізької АЕС запроваджено тимчасове перемир'я для проведення невідкладних ремонтних робіт. Як повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню, щоб забезпечити відновлення резервного електропостачання 330 кВ та розмінування території для безпечного доступу ремонтних бригад.
Локальні перемир'я на ЗАЕС вже оголошували раніше, зокрема після 28 грудня 2025 року та 16 січня.