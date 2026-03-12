Припинення вогню можливе "вже сьогодні": Келлог сказав, які умови для цього потрібні

Перемир'я між Україною та Росією стане можливим, коли Путін зрозуміє, що йому більше нічого отримати. Келлог також зазначив, що санкції завдають серйозного удару по російському диктатору.

Про це заявив колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог в інтерв'ю NHK.

Що потрібно зробити для досягнення миру, на думку Келлога?

Кіт Келлог зазначив, що припинення вогню можливе "вже сьогодні", за умови замороження лінії фронту. Однак він наголосив, що Путін не хоче миру.

Путін має погодитися на те, що не отримає більше жодних українських територій, сказав Келлог.

Також Келлог зазначив, що Росія хоче виходу українських військ з Донбасу, в той час Україна не збирається поступатись територіями. Він назвав цю проблему однією з найбільших в переговорах.

Окрім цього, ексспецпосланець президента США зауважив, що санкції мають сильний вплив на російську економіку. А також нагадав про серйозні особові втрати Кремля. Йдеться про 1,2 – 1,4 мільйона вбитих і поранених.

Кіт Келлог вважає, що Путін боїться стати другим Миколою II. Той нагадав про те, що царя застрелили після зречення.

Що відомо про припинення вогню в Україні?